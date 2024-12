Porto di La Caletta, cade l’accusa di turbativa nell’appalto 

Assolti per intervenuta prescrizione del reato. Si è chiuso ieri, davanti al giudice di Nuoro, Filippo Orani, il processo a carico dell’ingegnere di Ottana Giovanni Antonio Mura, dello studio Metassociati, dell’allora assessore ai Lavori pubblici di Siniscola, Marco Fadda, del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune Efisio Pau, dell’architetto di Orani con studio a Nuoro, Franco Niffoi, e dell’ingegnere di Assemini Luca Tuveri (difesi da Marcello Mereu, Basilio Brodu, Gianluigi Mastio, Pasquale Ramazzotti, Martino e Pietro Salis) su una presunta turbata libertà del procedimento nell’appalto di adeguamento del porto di La Caletta da 8,4 milioni di euro. L’indagine era nata da una costola di Sindacopoli. Per il pm Andrea Ghironi la gara di affidabilità del progetto era un artificio per condizionare la successiva scelta del contraente. Accusa sostenuta dopo che il dibattimento si era svuotato degli elementi di accusa con la non utilizzabilità delle intercettazioni ottenute con il trojan. Le difese avevano chiesto l’assoluzione nel merito perché la gara informale di affidabilità del procedimento non era una gara, e quindi non esisteva nemmeno il tentativo di turbativa.

