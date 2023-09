Porto di La Caletta, acqua non potabile 

Sempre più pesanti a Siniscola i disagi per la qualità dell’acqua dei rubinetti delle case. Dopo le limitazioni di agosto nelle frazioni costiere e in diverse zone, ora anche l’area del porto di La Caletta rientra tra quelle in cui è vietato l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari. I paletti sono stati posti dall’ennesima ordinanza del sindaco Gian Luigi Farris dopo i prelievi effettuati nel comando della base navale del Corpo forestale. L’ulteriore intoppo non fa altro che inasprire le polemiche con Abbanoa da parte degli amministratori comunali. Il sindaco da tempo ha avviato un durissimo confronto. «Per il nostro territorio che è a forte valenza turistica - sottolinea - si tratta di un danno di immagine gravissimo, mette a repentaglio la stabilità di un comparto economico essenziale». (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA