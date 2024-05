Porto dei veleni, l’ira di Ammendola 

Franco Ammendola non ci sta. Il direttore della Turismar, da 27 anni gestore del porticciolo turistico di Arbatax, respinge le accuse di chi lo etichetta come colui che starebbe limitando l’attività lavorativa agli operatori del diporto commerciale. «Noi - afferma l’imprenditore - abbiamo inviato diverse comunicazioni alle aziende del settore chiedendo loro di quanti posti avessero bisogno. Alcune hanno fatto scelte diverse, ma soprattutto qualcuno di quelli che non è venuto ci deve ancora pagare vecchi canoni e di questo l’Autorità di sistema portuale ne è conoscenza». Non solo respinge le contestazioni che gli vengono mosse, ma Ammendola si sente in dovere di chiarire anche gli aspetti commerciali che stanno infiammando il comparto: «Nessun aumento del 68 per cento, ma solo del 20 per cento, in base all’indice Istat, e lo sconto applicabile agli operatori turistici è stato ridotto dal 50 al 30 per cento». Su quest’ultimo punto il direttore della Turismar offre la sua puntualizzazione: «Lo sconto ai noleggiatori è stato ridotto perché ci sono venuti a mancare 150 posti barca».

La sua società è in corsa su un doppio binario: ha presentato istanza (finora esclusiva) all’Authority per ottenere la proroga di nove mesi della concessione demaniale marittima relativa a aree a terra (3.234,96 metri quadri) e specchi acquei (18.559,5 metri quadri, di cui 1.117,94 per la posa di 33 moduli di pontili galleggianti) e in più ambisce a rilevare i 1.400 metri quadri dell’area Pagnottelli che fanno gola anche al Consorzio operatori del diporto Arbatax e alla Levante Arbatax. (ro. se.)

