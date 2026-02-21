Porto da rivitalizzare in cinque mosse 

Cinque cantieri pubblici ad Arbatax. Due sono in corso, gli altri tre saranno inaugurati nei prossimi giorni. A suon di milioni di euro, il borgo marinaro cambia pelle con il suo porto che conferma le sue principali vocazioni: industria e nautica. Tanto che anche per l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna resta prioritaria l’attenzione al comparto della nautica da diporto, per la quale si prevede di realizzare tre scali di alaggio e varo sulla banchina di riva, fondamentali per l’opera di graduale trasferimento di parte della portualità dall’attuale porzione confinante col polo produttivo della Saipem. La viabilità recita un ruolo di primo piano nella rosa dei lavori: da qualche giorno è in corso la posa del tappetino d’asfalto lungo la bretella che dalla banchina di levante riporta in via Lungomare, all’altezza dell’ingresso dell’Intermare. «Il tratto di strada non riceveva un briciolo d’asfalto da oltre vent’anni», dice il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu.

Lavori in corso

I lavori di bitumazione rientrano nell’appalto da 3,5 milioni di euro per il potenziamento del sistema di illuminazione portuale. Il primo cittadino rivendica la paternità degli interventi pianificati in partnership con l’Authority. «Cinque cantieri aperti in contemporanea sono Arbatax un record. Dimostrano attenzione particolare verso il borgo marinaro e seguono gli interventi di sistemazione del molo di levante e la demolizione dell’ex sede della Compagnia portuale». Nei giorni scorsi sono cominciati i lavori per la costruzione della pista ciclabile tra il centro matrice di Arbatax e Tortolì. «Nei prossimi giorni - annuncia Ladu - aprirà il cantiere per la nuova viabilità che collegherà Arbatax e la zona industriale». Una rotonda sorgerà all’altezza dell’ingresso dell’ex Cartiera e smisterà il traffico tra la banchina di riva e il tratto che conduce verso il distaccamento dei vigili del fuoco. Qui si ipotizza la costruzione di una seconda rotonda anche per risolvere la storica criticità dell’attraversamento dei binari per accedere dalla zona industriale a viale Arbatax.

La pianificazione

Un milione di euro verrà destinato anche agli interventi per mettere in sicurezza il Parco Batteria e riqualificare il lungomare. Altri interventi consistenti, fra tutti il banchinamento del molo di levante esterno, per un valore stimato di 20 milioni di euro di investimento, saranno subordinati all’approvazione del nuovo Piano regolatore portuale che, una volta conclusa la procedura di redazione del Documento di programmazione strategica di sistema, potrà prendere corpo.

