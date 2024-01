Porto, crollano traffico merci e incassi 

Luci, ombre e tuoni. Dal 2021 il porto industriale è il primo hub energetico regionale per l’approvvigionamento, il rifornimento e la rigassificazione del gas naturale liquefatto: bene. Ma dal 2017, primo anno di giurisdizione dell’Autorità di sistema portuale dei mari di Sardegna, all’anno scorso compreso il volume del traffico nel porto è calato del 12 per cento; da un movimento di 1,5 milioni di tonnellate si è passati a 1,3 milioni.

Nel 2021, nonostante la pandemia, il picco con un milione e 700mila tonnellate; nei due anni successivi lo scalo subisce il contraccolpo del conflitto russo-ucraino in particolare nella movimentazione di granaglie e fertilizzati che per il porto di Santa Giusta-Oristano costituisce l’attività principale. Dalla botta alla carezza grazie alle crociere: 417 croceristi nel 2017, 7.369 del 2023.

«Stiamo investendo»

«È evidente la volontà di incentivare le compagnie armatoriali a far scalo a Santa Giusta-Oristano e garantire una proficua accoglienza. A titolo di esempio ricordo che nel 2023 abbiamo investito per assicurare una dignitosa e sicura accoglienza ai croceristi 15mila euro, unico caso tra tutti i porti del Sistema. Fin dalla costituzione il nuovo Sistema portuale ha lavorato per rilevare potenzialità e criticità di ciascun scalo, organizzando e pianificando gli interventi infrastrutturali», sottolinea Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale.

Incassi e contributi

Al Consorzio che sostiene di non aver ricevuto finanziamenti l’Autorità risponde con i numeri. Lo scalo oristanese nel 2023 ha generato entrate per un milione e mezzo di euro, pari al 2,34 per cento degli oltre 66 milioni prodotti dagli 8 porti di competenza.

«Chi ci accusa di aver penalizzato Santa Giusta-Oristano bene avrebbe fatto a leggere il programma triennale delle opere che riserva allo scalo 14 milioni 510mila euro di cui 7,6 milioni per la riqualificazione dell’ex edificio dei Vigili del fuoco per punto controllo frontalieri e uffici Adsp, 2,7 milioni per la manutenzione stradale e illuminazione, 1,5 per impianto prima pioggia e altro ancora, dalla sorveglianza alla pulizia».

La rete ferroviaria

Infine il tuono che arriva con il no del Consorzio al trasferimento al porto oristanese del materiale rotabile in forza del diritto di “proprietà” della ferrovia tra il porto e la dorsale sarda. «La ferrovia non compromette l’operatività dello scalo ma rappresenta un vantaggio e comunque rientra nelle assolute e indiscutibili competenze programmatorie dell’Ente con buona pace di chi ritiene di poter interloquire in materia. È avventato, miope e privo di pregio il tentativo di contrapporsi ad una connessione ferroviaria, infrastruttura strategica e unica nella regione, che costituirebbe un ulteriore punto qualificante per lo scalo industriale e per il sistema portuale sardo».

L’affondo

Massimo Deiana va oltre e ricorda che nel 2018 «fu lo stesso Consorzio industriale, evidentemente di corta memoria, a manifestare la disponibilità all’utilizzo del raccordo ferroviario. Resta forte, al di là della posizione del Consorzio, la volontà di Ferrovie, alla quale abbiamo fornito ogni elemento utile per l’iniziativa, di provvedere con i fondi Pnrr alla realizzazione del bipolo Golfo Aranci-Oristano».

Se ne parlerà il 2 febbraio nell’incontro del prefetto Salvatore Angieri con i rappresentanti il Consorzio industriale, l’Autorità portuale, la Capitaneria di Porto, i sindaci di Santa Giusta e Oristano e le Ferrovie.

