Porto, cresce il traffico da diporto e crocieristico 

Il porto di Alghero cresce, si consolida come scalo sostenibile del Mediterraneo e registra numeri in aumento nel turismo nautico e crocieristico. È quanto emerge dal bilancio annuale e quadriennale presentato dal Consorzio del Porto al Quartè Sayal, dove il presidente Giancarlo Piras ha illustrato i risultati di un approdo che ha recuperato e superato i livelli pre-Covid. La stagione 2025 conferma infatti un incremento dei transiti, una forte presenza di visitatori francesi e un predominio delle imbarcazioni a vela. Una cinquantina gli hotel galleggianti approdati nel corso del 2025 e altrettanti sono attesi per il 2026. La conferenza ha evidenziato come il porto sia oggi un sistema vivo che produce valore economico, sociale e culturale. Le attività del Consorzio hanno generato ricadute diffuse: sostegno al commercio e al turismo, cura del decoro, eventi sportivi e culturali, partecipazione a fiere nazionali e internazionali, iniziative ambientali e sociali. Ma non mancano le criticità. Urge l’adozione di un Piano Regolatore mentre sono decenni che si attende il rilancio del molo di sopraflutto, infrastruttura strategica che potrebbe accogliere grandi yacht e piccole navi da crociera. «Il porto è una risorsa culturale, economica e sociale - ha ricordato il presidente - ed è grazie alla comunità dei soci e degli operatori che possiamo guardare al futuro con fiducia». (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA