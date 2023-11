Porto Corallo, sigilli al chiosco «Doveva essere smontato» 

Sigilli al Vela Sport, il chiosco sul mare di Porto Corallo simbolo da oltre trent’anni di Villaputzu. Il motivo? «È stato realizzato e mantenuto - così viene riportato nel decreto di sequestro - nel periodo comunque non consentito, in assenza di titoli abilitativi e in zona sottoposta ai vincoli paesaggistici».

Il sequestro preventivo è stato disposto dal giudice Michele Contini ed eseguito ieri dalla polizia locale. A finire sotto la lente del giudice per le indagini preliminari è il rappresentante legale del Vela Sport, Mario Lussu. Una vicenda complessa, che riporta alla normativa sull’amovibilità dei chioschi (il Vela è su terreno comunale). Nel decreto viene messo in evidenza come Lussu «ha la disponibilità di una concessione comunale e di un contratto di locazione». Immobili però che «potevano permanere - si legge ancora - dal primo maggio al 31 ottobre con vincolo di rimozione» che era sì stato modificato nel 2008 «ma tuttavia - prosegue - non era applicabile trattandosi di un Comune privo di Pul».

Un chiosco, insomma, da smontare che però non è stato rimosso nonostante l’ordinanza di demolizione di un anno fa. Il provvedimento ha suscitato un certo clamore nel Sarrabus (quasi tutti solidali con l’mprenditore). Lussu, da parte sua, assicura battaglia: «È così che vogliono allungare la stagione turistica? La Regione si dia una mossa sia per i chioschi che per le concessioni demaniali. Purtroppo siamo una categoria poco rispettata dalle amministrazioni». Il Vela Sport ha chiuso la stagione il 31 ottobre. (g. a.)

