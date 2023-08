Porto Corallo, per il rilancio sono pronti 300 mila euro 

Un piano da trecentomila euro per rilanciare subito il quartiere turistico di Porto Corallo. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale dopo aver preso in carico ufficialmente la lottizzazione privata ex Vatur. I primi interventi prevedono in particolare il rifacimento delle strade con una nuova bitumazione e la messa in sicurezza. «Si tratta di un intervento necessario, urgente e straordinario - ha messo in evidenza il sindaco Sandro Porcu - viste le condizioni delle strade interne alla lottizzazione, in diversi casi al limite della percorribilità».

Il Comune si sta inoltre muovendo per far sì che Abbanoa ed Egas prendano in carico le opere che riguardano il sistema idrico e fognario. «Abbiamo assicurato il massimo impegno verso tutta Porto Corallo - ha aggiunto - e stiamo mantenendo gli impegni. Stiamo partecipando a diversi bandi e richieste di finanziamento per poter intervenire sulla nostra zona turistica». L’obiettivo, insomma, è far tornare Porto Corallo una meta appetibile e molto richiesta a livello turistico: «Ci vorrà del tempo - ha concluso Porcu - ma ci riusciremo. Lavoreremo per ridare da subito decoro e una nuova immagine positiva che il quartiere turistico merita». Tra i prossimi progetti la cura del verde pubblico e la pulizia dei canali. Sempre a Porto Corallo entro la fine dell’anno dovrebbero partire i primi lavoro del nuovo lungomare.

RIPRODUZIONE RISERVATA