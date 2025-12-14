VaiOnline
Villaputzu.
14 dicembre 2025 alle 01:07

Porto Corallo, i primi 400 metri del lungomare a misura di turista 

Entro l’estate ci saranno anche i parcheggi e due stabilimenti balneari con chioschi bar 

Un imbocco dolce, i paletti con le cordicelle, i lampioni (a terra) con luce soffusa. A Porto Corallo ieri mattina – località Prumari – è stato inaugurato il primo tratto del nuovo lungomare. Quattrocento metri in calcestruzzo drenante e terra stabilizzata che stanno iniziando a cambiare il volto della principale località turistica del paese.

«È il primo di tre lotti – ha detto il sindaco Sandro Porcu – di un progetto che prevede la riqualificazione dell’intero litorale. A breve cercheremo di chiudere col secondo lotto per un importo di oltre tre milioni di euro». Ma l’attenzione adesso è sul primo tratto: «Abbiamo realizzato – prosegue – tutti i sottoservizi. Entro aprile nascerà anche il nuovo bar-ristorante proprio all’ingresso della spiaggia con annessi servizi alla balneazione. Lo stiamo per appaltare e sarà riservato ai residenti di Villaputzu per una questione di usi civici». Un lungomare, insomma, a misura di turista: «Sono previsti anche i parcheggi – aggiunge Porcu – e si trovano sul lato destro per chi accede alla spiaggia. Prima della stagione estiva posizioneremo le passerelle», inoltre «non appena approveremo il Piano di utilizzo dei litorali – conclude – qui nella Prima Spiaggia avremmo due nuovi stabilimenti balneari con altrettanti chioschi».

Il progetto del lungomare è stato redatto da un team di ingegneri e architetti che avevano vinto il concorso di idee internazionale proposto dal Comune di Villaputzu nel 2018. Team presente all’inaugurazione: «Per noi – hanno sottolineato Federico Lai di Muravera, Federica Onali di Nuoro e Johnny Rosas di Escalaplano (mancava Enrico Cannas di UIassai) – è una gran bella soddisfazione vedere realizzato il nostro progetto con qualità. L’obiettivo era quello di valorizzare quello che c’è già, senza snaturarlo. Missione compiuta. L’auspicio è vedere presto il completamento del progetto con gli altri tratti di costa». Nei prossimi giorni sarà posizionata la segnaletica: velocità massima consentita dieci chilometri orari «perché la spiaggia va vissuta lentamente». (g. a.)

