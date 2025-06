Porto chiuso, pescatori infuriati 

«Un’altra stagione col porto chiuso, dopo 4 anni ancora insabbiato, a questo punto oltre il danno la beffa: abbiamo sacrificato inutilmente tempo e denaro per dar vita all’associazione»: Roberto Sibiriu, portavoce dei pescatori che utilizzano il porticciolo di Tunaria, l’unico sulla Costa Verde, è su tutte le furie, il punto di approdo per le loro barche resta interdetto. Il via libera alla riapertura non è arrivato: il Comune di Arbus, la Capitaneria di porto di Oristano, il Demanio marittimo, la Regione non hanno trovato la soluzione per il passaggio di gestione dal Circolo nautico Porto Palma alla neonata Associazione Pescatori.

La protesta

«Quattro anni fa – racconta Sibiriu – l’unico ostacolo alla consegna delle chiavi nelle nostre mani era dovuto al fatto che non eravamo un gruppo ufficialmente costituito per avere la gestione. Abbiamo intrapreso la strada. Non è stato facile, anche per via delle controversie fra gli enti interessati alla sicurezza della struttura. Comunque, alla fine eccoci qui: siamo associati, siamo un organismo, abbiamo le carte le regole per salvare il nostro lavoro. Manca il ricovero per le barche, diversamente è come andare in campagna senza un posto per gli attrezzi». Chiedono di conoscere almeno a che punto è la procedura: «Se l’idea è chiudere definitivamente la struttura, ditelo. Ce ne faremo una ragione». L’intoppo è legato a problemi di vecchia data, alle promesse mancate di liberare dalla sabbia l’imboccatura dello scalo, per proteggere le banchine dalle mareggiate. «Non si può tollerare – incalza i capogruppo di minoranza. Michele Schirru – questo continuo tergiversare sulle spalle dei pescatori. Se le difficoltà sono legate al dragaggio dei sedimenti depositati sul fondo, si potrebbero affidare i locali per il ricovero degli attrezzi, sono concessioni separate. Sul caso abbiamo presentato diverse interrogazioni, le nostre proposte ignorate. Intanto le barche restano in alto mare o devono trovare ricovero in altri litorali».

La soluzione

Il Comune ha già pronto il piano per l’avvio dell’attività. «Abbiamo affidato l’incarico a un professionista – ricorda il sindaco, Paolo Salis – per un progetto dettagliato sulle opere da eseguire. Non dimentichiamo che si tratta di dragaggio della sabbia trasportata dalle correnti, accentuata dalla presenza di ulteriore materiali provenienti dal fiume Flumentorgiu. Credo manchi poco. Potremmo così andare in Regione e procedere con l’assegnazione ai pescatori». L’assessore al Turismo William Collu aggiunge: «Per accorciare i tempi di attesa, abbiamo inoltrato la richiesta di convocazione della conferenza di servizi, obbligatoria per il nulla osta. Stanno per scadere i 45 giorni, entro i quali tutti gli enti coinvolti dovranno pronunciarsi: Demanio marittimo, Agenzia del demanio, distretto Idrografico e Genio civile». Sibiriu, conclude: «Siamo a luglio. La speranza è l’ultima a morire. Questa volta è in salita. Nonostante la buona volontà del Comune».

