Porto Cervo Wine&food,  un festival smeraldino 

Tra i banchi allestiti nel padiglione in via del Porto Vecchio ci sono anche le specialità di caseifici, oleifici, pastifici, produttori ittici e dolciari a testimoniare storie e tradizioni agroalimentari d’Italia: 20 aziende da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Abruzzo e, ovviamente, dalla Sardegna portano nel piatto l’identità dei loro territori. Dal cuore dell’Appennino abruzzese arriva la pasta artigianale di grano Senatore Cappelli e dell’antica varietà Saragolla, mentre tra le innovative elaborazioni di formaggi di capra o pecorino di caseifici locali spuntano prodotti ittici bio e genuini.

Quello di Porto Cervo è un mini Vinitaly dal tocco glamour, che inebria un po’ tutti gli appuntamenti organizzati dall’Area Costa Smeralda per conto di Smeralda Holding. E proprio dalla fiera leader nel settore torna vincitore un vino bianco nato proprio qui, a 15 chilometri da Porto Cervo. Ma cosa rende un Vermentino il migliore d’Italia? Sarà l’esposizione del vigneto al Maestrale che soffia dalle Bocche di Bonifacio? O sarà per quello straordinario contenitore di biodiversità di fauna e flora che è il vicino stagno di Saloni? Sta di fatto che il Vermentino superiore Docg Tenute Campianatu ha meritato anche il premio come secondo miglior vino bianco del Belpaese. «Fieri di rappresentare la Sardegna e Arzachena in campo nazionale - spiega il fondatore Antonello Orecchioni -. È un sogno che si realizza e dà corpo a quel sentimento che ti lega ai ricordi di bambino, quando la vendemmia dai nonni era una festa». Tra le 60 aziende vitivinicole ospiti della rassegna, c’è un’equa rappresentanza di giovani produttori, di affermate cantine sarde e nazionali, e ottimi testimoni dalla Francia. Restando nell’Isola, dal Basso Sulcis si presenta anche Agripunica, cantina fondata in collaborazione con il grande Giacomo Tachis. Accanto ai potenti vini toscani marchiati Ornellaia, Marchese Frescobaldi o Ruffino, la fila di wine lovers si allunga nella sezione “bollicine”. Dalla regione del Franciacorta a quella dello Champagne, i grandi nomi sono presenti all’appello. Per esplorare tutti gli stand, le porte del Conference center sono aperte oggi e domani, dalle 15 alle 20. Con il costo del biglietto di ingresso è incluso anche il kit degustazione.

Il meteo non è da tuffi e tintarella questo weekend in Sardegna. E in cima alla lista delle cose a cui pensare sale l’enogastronomia che fa sfoggio al Porto Cervo Wine & Food Festival fino a domenica. Questa dodicesima edizione vuole conquistare palato, ma anche anima e corpo dei visitatori. Gli eventi da segnare in agenda “fuori e dentro la fiera”, infatti, sono numerosi e si intrecciano tra i vari spot del borgo smeraldino con degustazioni di vini e prodotti regionali tipici, serate a tema, ospiti che sbancano sui social, dj set e talk show di approfondimento.

Degustazioni

Food

Gli eventi

Dopo il taglio del nastro andato in scena ieri con l’influencer Elisa Maino in veste di madrina, stasera ancora spazio ai giovani con le esibizioni di Simona Molinari e Nesli durante la cena di gala all’hotel Cala di Volpe. Per l’aperitivo, l’appuntamento è nei ristoranti nel centro del villaggio che, dalle 18.30 alle 22, propongono cocktail d’autore in collaborazione con note aziende del settore. Si chiude domani, con “Escape to the Exotic”, una serata a tema Tiki/Jungle a base di musica e distillati.

Talk show e workshop

La piazzetta di Porto Cervo ospita incontri con gli esperti ogni giorno alle 10.30. Nel talk show di oggi moderato dal coordinatore scientifico del Pcwff, Alessandro Torcoli, si parla di “E-commerce: nuove tecnologie a sostegno della vendita”.

Domani, sempre in piazzetta, spazio al workshop “Vino, salute ed eros” tenuto dal professor Marcello Acciaro. «Il vino è salute? Effettivamente ci sono molti pareri discordanti, ma è vero che il vino ha molte proprietà, non solo legate all’alimento, ma anche alle funzioni non alimentari che sa generare - sottolinea il medico -. Il vino sa essere consolatorio, conviviale, disinibente e perfino seduttivo».

