Porto Cervo si riaccende per il Natale 

Porto Cervo ha acceso il Natale, impegnato a riscrivere il proprio ruolo oltre la stagione estiva. Fino al 6 gennaio il borgo turistico ospita “Natale a Porto Cervo”, un calendario di eventi promosso da Smeralda Holding e dal Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del Comune di Arzachena. L’inaugurazione si è svolta il 10 dicembre con l’accensione delle luminarie, apertura dei mercatini, esibizioni di danza, spettacoli per bambini, zampognari e Babbo Natale con elfi. Il programma prosegue, tra pista di pattinaggio e giostra per i più piccoli, con concerti e performance: dal jazz di Josmil Neris alle tribute band dedicate a Queen e Abba, fino al concerto del 27 dicembre con i Ricchi e Poveri. «L’obiettivo è rafforzare il senso di comunità e rendere Arzachena una destinazione attrattiva tutto l’anno», ha dichiarato il sindaco Roberto Ragnedda, Sulla stessa linea il CEO di Smeralda Holding, Mario Ferraro. A conferma, per le feste, è aperto il Cervo Hotel. (c.ro.)

