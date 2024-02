Porto Cervo Racing, nozze d’argento con il mondo delle corse automobilistiche 

La scuderia Porto Cervo Racing compie 25 anni, tira le somme dopo un 2023 ricco di soddisfazioni e si prepara a una nuova stagione altrettanto positiva, che culminerà, il 4-6 ottobre prossimi, con il 12º Rally Terra Sarda, valido per la Coppa Rally di Zona Aci Sport, il Campionato Regionale e la serie internazionale Ter, e del 4º Rally Terra Sarda Storico.

«Siamo soddisfatti. Una stagione da incorniciare per i nostri piloti e co-piloti che si sono ben distinti nelle numerosissime gare a cui hanno partecipato con importanti vittorie nelle classi, nei raggruppamenti e buoni piazzamenti che hanno consentito la vittoria di quattro coppe scuderie in vari Rally e Velocità in Salita. Il merito è tutto dei ragazzi. A breve annunceremo importanti novità nel settore piloti e co-piloti», ha commentato il presidente Mauro Atzei. «Il nostro Rally Terra Sarda, di forte risonanza internazionale, ha avuto un grande impatto positivo sui piloti, sul territorio, sui partner e sulla gente e, dietro questo risultato, c’è un lavoro di squadra che ha coinvolto più di 400 persone, che ringraziamo tutte».

Motori e promozione del territorio, come sottolineato da Atzei: «La tradizione che incontra il motorsport. Il Rally Terra Sarda è stato un contenitore di emozioni capace di coinvolgere 15 nazioni e 115 equipaggi. Ha fatto leva sul connubio tra sport e tradizione con una serie di appuntamenti legati a valorizzazione del territorio, turismo, prodotti ed enogastronomia locale, solidarietà e guida sicura. Un successo che teniamo a condividere con le istituzioni politiche coinvolte, dalla Regione Sardegna ai Comuni».