Porto Cervo Libri entra nel vivo  Così il borgo racconta la cultura 

Parte ufficialmente questa sera la rassegna Porto Cervo Libri, organizzata dal Consorzio Costa Smeralda presieduto dall’avvocato Renzo Persico. Dopo l’anteprima di luglio che ha visto protagonista la celebre giornalista di moda e costume Silvana Giacobini, la kermesse entra nel vivo e proseguirà sino a settembre. Gli appuntamenti si terranno in tante parti del borgo, dal suggestivo Sottopiazza, il cuore pulsante di Porto Cervo, a piazza del Principe, accogliente luogo di aggregazione creato dalla famiglia Vinante.

Su il sipario

Oggi alle 19.30 nel Sottopiazza il cartellone propone il lavoro della veterinaria più famosa d’Italia, Monica Pais. “L’incendio del Bosco grande”, edito da Longanesi, sarà presentato dalla giornalista Simonetta Selloni presidente di Assostampa Sardegna.

L’evento speciale

Il 7 agosto sotto i riflettori di Porto Cervo Libri, l’imprenditore ed editore de L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu, con la sua visionaria e documentata fatica letteraria dal titolo: “Buongiorno SarDegna”. «Passato, presente e futuro di un’isola dalle mille risorse, spesso depauperate o mai utilizzate. Le vicende della Sardegna raccontate con arguzia e capacità narrativa offrono uno scenario che scandaglia nel profondo vizi e virtù di un popolo che potrebbe essere protagonista della propria storia». Questi i temi principali del libro, che saranno illustrati con la consueta vivacità dal moderatore Enrico Pilia, firma di punta de L’Unione Sarda.

L’originale impianto del testo, che alterna un taglio romanzato a elementi di rigorosa saggistica, pone l’accento, in particolare, sull’espediente narrativo utilizzato dall’autore. La storia della Sardegna viene, infatti, raccontata da una figura iconica della tradizione Isolana: nonno “Babay”, vecchio saggio e solenne patriarca, che con estrema dignità e, a tratti, con disincantata amarezza ritrae, dall’epoca nuragica ai nostri giorni, grandezza e vicissitudini del popolo Sardo. L’opera contiene anche un’imponente mole di dati riguardanti l’Isola che Sergio Zuncheddu raccoglie e snocciola, fotografando un’impietosa immagine della prosaica condizione socio economica della Sardegna. Numeri impressi come uno stigma sulla pelle dei sardi ma anche possibili ambiti da valorizzare per generare sviluppo e arrivare al definitivo affrancamento dalla dipendenza economica dell’Isola.

Il cartellone

Il 10 agosto in piazza del Principe ecco Federico Palmaroli, il corrosivo autore con il nome di Osho. Il 18 agosto arriva Claudia Marin, firma di punta di QN: “Imperfezioni” è il suo romanzo. Una giallista d'eccezione è l’ultima ospite di agosto: Marina di Guardo presenterà il 27 alle 19 in piazza del Principe un campione di incassi come “Dress code, Rosso sangue” edito da Mondadori. Una curiosità: l’autrice è la madre di Chiara Ferragni. Il 5 settembre Luca Telese presenterà, ancora in piazza, alcuni dei suoi ultimi libri. Argomenti? I suoi cavalli di battaglia: dal calcio all'indimenticato Enrico Berlinguer. Il 9 settembre gran finale con Marco Faccio, creativo celebre e pubblicitario illustre, che presenterà nel Sottopiazza “Nero” il suo ultimo lavoro in uscita per le edizioni Read Red Road.

Come sempre l’ingresso a tutti gli incontri è libero e gratuito.

RIPRODUZIONE RISERVATA