“Porto Cervo Libri” e grandi firme 

Torna puntuale la rassegna “Porto Cervo Libri”, organizzata dal Consorzio Costa Smeralda che ogni anno propone un cartellone di eventi con la partecipazione di autori di spicco e la presenza delle più importanti case editrici. Gli appuntamenti si terranno prima di cena, alle ore 19.30, dalla piazza Centrale, il cuore pulsante di Porto Cervo, crocevia di migliaia di persone che ogni anno si incontrano in uno dei luoghi di vacanze più conosciuto e apprezzato al mondo, alla piazza del Principe, accogliente luogo di aggregazione creato dalla famiglia Vinante, fino alla suggestiva spiaggetta del Sottopiazza.

Il cartellone

L’appuntamento inaugurale, in programma il 23 luglio proprio nella Spiaggetta di piazza Centrale, renderà omaggio anche all’Isola e alla Costa Smeralda con l’autobiografia di Eleonora Vallone, celebre attrice e figlia d’arte, una eredità raccolta dal padre Raf, che fu uno dei mostri sacri del cinema italiano. Con lei a dialogare su “Quante vite per una? Le mie sette vite” edito da Castelvecchi, Fulvio Abbate. Ad intervistare i due protagonisti la giornalista e psicologa Irene Bozzi. Il 28 luglio arriva in piazzetta uno dei volti più noti del telegiornalismo di viale Mazzini, Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai da Londra. A intervistarlo sul suo nuovo volume “Kate e la maledizione dei Galles”, Maria Cristina Bigongiali. Ultimo appuntamento di luglio il 30 con un debutto smeraldino: sarà Sergio Rizzo, firma di punta del Corriere della Sera, autore a quattro mani con Gianantonio Stella del celeberrimo saggio “La Casta” letto da milioni di persone, a presentare il suo “Fuga dalla democrazia” edito da Solferino in coppia con Fulvio Giuliani.

Agosto si apre con due anchor woman di viale Mazzini: Marzia Roncacci, conduttrice di “Tg2 Italia Europa”, e Nunzia De Girolamo, conduttrice di “Ciao Maschio”. Gli scenari mondiali legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale saranno il tema portante dell’incontro del post Ferragosto quando il 16 si confronteranno sul palco di “Porto Cervo Libri” il saggista Alessandro Aresu, autore di “Geopolitica dell'intelligenza artificiale” edito da Feltrinelli, con uno dei massimi diplomatici italiani, Ettore Sequi, ambasciatore di lungo corso, sardo di Ghilarza. A intervistarli la giornalista del Tg 1 Barbara Carfagna Il 22 agosto spazio a Tommaso Cerno, il direttore del quotidiano “Il Tempo”. Partendo dal suo “A Noi” edito da Rizzoli nella collezione Best Bur, il giornalista racconterà la sua carriera ed il suo pensiero intervistato dal giornalista Giorgio Fresu. L’attore Andrea Roncato, icona del cinema italiano anni ’80 e ’90, ma impegnato sul palco e sul grande schermo a 360 gradi, sarà invece protagonista dell’evento del 27 agosto. Sarà la cantautrice italo brasiliana e conduttrice di Radio Rai Pamela D’Amico, ad accompagnare il celebre attore emiliano in una serata ricca di ricordi, emozioni e aneddoti sulle ali del libro autobiografico “Ti avrei voluto” edito da Excelsior 1881. Ultimo appuntamento di agosto ma penultimo della rassegna quello con Giuseppe Scarpa, cronista di nera tra i più apprezzati e autore di inchieste che hanno scosso i palazzi del potere ed i grandi centri di interesse. Intervistato da Davide Mosca, presenterà il 30 agosto la sua ultima fatica dedicata alle trame della Capitale “Roma Criminale” fresco di stampa da Newton Compton.

La chiusura con un duo d’eccezione, Marianna Aprile e Luca Telese, che, appena conclusa la fortunata stagione del loro programma “In onda”, tutti i giorni su La7, saranno per la prima volta insieme a Porto Cervo per presentare il recentissimo “Materiali resistenti” edito da Piemme.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero e gratuito ( red. cult. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA