Porto Cervo, i superyacht per cominciare 

I superyacht tengono a battesimo la stagione internazionale mediterranea a Porto Cervo. Dodici esemplari, in parte testimonial del cantiere SouthernWind, saranno protagonisti da oggi fino a a sabato della Giorgio Armani Superyacht Regatta, appuntamento di tradizione del calendario dello Yacht Club Costa Smeralda. Due, le divisioni della flotta (Superyacht e Southern Wind) che navigheranno nell’arcipelago di La Maddalena, utilizzando le isole come boe naturali. Tra i nomi più quotati c’è Pattoo, 33 metri disegnato da Malcolm McKeon che a Porto Cervo ha già vinto nel 2021 con il nome di Missy. Tra i Southern Wind, debutta il SW105 Sørvind, fresco di varo.

O’pen skiff

Ancora un podio, per i giovanissimi O’pen skiff isolani. A Formia, nella tappa del campionato nazionale, Pietro Dedoni (Windsurfing Club Cagliari) ha chiuso in terza posizione su ventisette timonieri Under 12, a quattro punti di distacco dal secondo. Sul terzo gradino, ma tra gli Under 15, anche Gianluca Pilia (Circolo Nautico Arbatax). Sotto il podio, in una manciata di punti, il terzetto formato da Andrea Carboni (Veliamoci), Antonio Simbula ed Enrico Loi (Wcc), rispettivamente quinto, sesto e settimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA