Porto, Cantieri Mulas sotto sfratto salvati dal Tar 

Sarebbero dovuti andar via dalla darsena cantieristica, ma il Tar ha congelato la pratica. L’attività della Cantieri Mulas resta al suo posto. Almeno per ora e comunque fino a gennaio. Perché per i giudici della seconda sezione gli interessi della società di Davide Mulas, che assicura dieci buste paga mensili, sono da «ritenersi prevalenti per la prosecuzione del servizio nell’imminente stagione estiva». Il collegio, presieduto da Tino Aru, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati. Il pool difensivo, composto dagli avvocati Roberto Damonte e Saverio Mignone, aveva sollecitato l’annullamento dell’ordinanza congiunta di Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e Capitaneria di porto, notificata il 22 maggio 2023, relativa alla disciplina degli spazi sulla darsena cantieristica e peschereccia che limita l’utilizzo delle aree scoperte alla sosta temporanea delle auto da parte dei frequentatori del porto. L’istanza cautelare è stata meritevole di accoglimento perché l’Authority «non ha indicato esigenze pubblicistiche immediate che implichino l’utilizzo delle aree, né riferito di prossime procedure selettive volte all’affidamento delle aree stesse in regime concorrenziale». Il 22 si decide nel merito. (ro. se.)

