Porto canale, protesta a oltranza 

Sono tornati, dopo una settimana, in piazza gli ex dipendenti della Kalport, l'agenzia dei lavoratori portuali. Dal 2019 senza lavoro, si muovono in autonomia, senza bandiere e sigle sindacali e ieri, si sono dati appuntamento sotto il palazzo del Consiglio regionale per far sentire la propria voce alla politica e tenere alta l’attenzione sul futuro del porto canale di Cagliari. Obiettivo: chiedere il rilancio del terminal container dopo il nulla di fatto delle trattative con Q-Terminals. «Chiediamo un esperto del transhipping e del mercato connesso, finalizzato a strutturare un’offerta competitiva che non c’è mai stata in questi anni, né durante il periodo della call internazionale né ora», attacca Ugo Dall’Ora, portavoce dei lavoratori. «In particolare resta dirimente la questione del canone di concessione, non ci si può nascondere dietro l’assenza di una norma autorizzativa ma si dovrebbe chiedere perché da ben tre anni nessuna richiesta sia mai stata fatta. Oggi, oltretutto, le motivazioni sarebbero ancora più forti grazie al riconoscimento del principio di insularità in Costituzione».

Il rilancio del porto

Per i lavoratori inoltre sarebbe importante anche supportare la domanda di un potenziale concessionario. «Alla luce dei vantaggi derivanti dalle nuove strategie di approvvigionamento del mercato internazionale a opera di più del 60 % delle imprese produttrici europee che, a causa di fattori esogeni ed endogeni nel settore dello shipping, stanno già attuando uno spostamento del mercato da quello asiatico a quello del mediterraneo che, tra l’altro, secondo le recenti previsioni sarà in crescita per il 2022 e 2023. E allora quale migliore occasione per insistere sul rilancio dello scalo internazionale di Cagliari?», domanda Dall’Ora. Per gli ex portuali, che attualmente percepiscono una piccola indennità dalla Kalport, l'opportunità di rilancio passa dunque solo attraverso una soluzione di ampio respiro per spingere l'internazionalizzazione delle imprese dell'import-export.

Nuovo concessionario

È l’ennesima protesta che arriva in seguito alla conclusione negativa delle trattative, in corso ormai da diverso tempo, con Q-Terminal per la concessione del compendio cagliaritano. «La ricerca di un nuovo operatore di portata internazionale per il nostro porto – sostengono i lavoratori – non può arrestarsi, perciò continueremo, a turno, a scendere in piazza per essere accolti e ascoltati dalla politica regionale, finché non si adopererà per una soluzione».