Porto canale, l’anno della svolta 

Due scadenze all’orizzonte fanno agitare le acque del Porto canale. A giugno ci sarà da assegnare la concessione della banchina principale dello scalo commerciale, mentre un mese dopo il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, concluso il secondo mandato, dovrà lasciare lo scranno. I sindacati, in questa fase di cambiamento, vogliono capire quale sarà il futuro degli ex lavoratori Cict, ora parcheggiati nella Kalport, l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale istituita dall’Autorità portuale e attiva anche a Taranto e Gioia Tauro.

Politica ko

Marco Manca rappresenta i dipendenti portuali iscritti alla Cgil. «La presidente della Regione Todde e l’assessora Manca durante la campagna elettorale hanno condiviso la nostra situazione critica. Ora sono sparite. Oltre un mese fa abbiamo chiesto un incontro alla presidente, ma a oggi non è arrivata alcuna risposta». Manca mette l’accento sugli ex lavoratori Cict e che grazie all’agenzia Kalporto percepiscono l’Indennità di mancato avviamento al lavoro (Ima). «Siamo in eterno precariato. La Cict ha lasciato il Porto canale nel 2019, da allora abbiamo fatto Cassa integrazione, Naspi e ora l’Agenzia, per la quale il ministero ha prorogato di 18 mesi la durata. È necessaria un’azione sinergica e condivisa per scandagliare il mercato e mettere in campo tutte le azioni politiche attrattive per almeno provare a dare allo scalo il rilancio internazionale che merita».

Giù le gru

Giomaria Cuccu, della Uil, usa un concetto aeronautico. «Il Porto canale è in una fase di stallo da tempo. L’assegnazione della banchina è in scadenza e la società Mito, controllata da Grendi attuale concessionaria di metà degli spazi, vorrebbe il rinnovo per 20 anni. Non ci opponiamo sul merito, ma le richieste sono molteplici e vorremmo che lo scalo commerciale tornasse ai fasti del passato». Il sindacalista della Uil è critico. «Stanno demolendo due gru di banchina, questo è il simbolo del fallimento della politica regionale».

All’ancora

Michele Palenzona è il sindacalista della Cisl che si occupa di trasporti. «Al Porto canale è tutto fermo». Siete favorevoli a una concessione ventennale della banchina? «Sì, se corrisponde a un cospicuo incremento dei dipendenti. D’altra parte vogliono giustificare questa durata dal fatto che stanno aumentando i traffici con il Nord Africa».

A vele spiegate

Massimo Deiana ribalta le tesi dei sindacati. «Ma quale stallo, l’anno scorso abbiamo registrato 220.000 contenitori, meglio che negli ultimi anni gestiti dalla Cict. L’attuale concessionaria ha traffici intensi con Algeria e Tunisia e sta per concretizzare i rapporti con altri paesi nordafricani, come la Libia. E una crescita dei movimenti comporta un aumento dell’occupazione. Noi proponiamo costantemente nello scenario nazionale e internazionale l’intera banchina per il transhipment, ma per il momento non ci sono state risposte». I sindacati contestano la durata della prossima concessione. «L’arco di tempo è strettamente legato all’ammontare degli investimenti che proporrà chi vorrà aggiudicarsi lo spazio». Le due gru in demolizione? «Sono di proprietà del Cacip, le restanti 5 lavorano a pieno regime e sono gestite dalla concessionaria».

I nuovi lavori

Su un’area occidentale del Porto canale è in corso da dieci mesi la realizzazione delle opere preliminari alla costruzione dello scalo commerciale. Il progetto, realizzato dai tecnici dell’Authority, prevede 6 ormeggi, un bacino di manovra da 11 metri di fondale, e sarà suddivisa in 5 piazzali che ospiteranno circa 2.500 stalli per la sosta dei semirimorchi, compresi 52 per lo stazionamento delle merci pericolose. «È un appalto da 348 milioni di euro, il più grande della Sardegna», spiega Natale Ditel, segretario generale dell’Autorità portuale. «La consegna è prevista nel 2029, ma grazie a importanti premialità contiamo di concludere i lavori a metà 2028».

