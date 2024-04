Porto canale: incendio in un camion carico di legna 

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri per spegnere l'incendio di un autoarticolato carico di frammenti di legna al molo Grendi del porto Canale.

Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 16, fortunatamente prima dell’imbarco in nave.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento cittadino portuale di Cagliari e in supporto un'autobotte della sede centrale del Comando. Gli operatori giunti sul posto hanno tempestivamente spento le fiamme, messo in sicurezza l'area, evitando il coinvolgimento dell'intero automezzo. Da stabilire la causa dell’incendio.

