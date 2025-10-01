Porto Canale, è scontro tra Comune e Deidda (FdI) 

Si accende lo scontro tra Roma e Cagliari sul futuro del Porto Canale. Martedì il Consiglio Comunale cittadino aveva infatti approvato un ordine del giorno per dare una svolta allo scalo marittimo commerciale. Svolta che dovrebbe passare dalla ricerca di un’azienda internazionale e dalla piena operatività della Zes.

Il messaggio lanciato da via Roma era chiaro: il Governo deve trovare investimenti per un’area considerata fondamentale per lo sviluppo economico.

Un’iniziativa che ha però trovato a stretto giro la reazione di Salvatore Deidda, deputato di Fdi e Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.

«È con dispiacere che notiamo come al Comune di Cagliari la maggioranza di Massimo Zedda tratti la questione del Porto Canale con superficialità, proponendo argomenti ormai superati e non più attuali, il che risulta offensivo e irrispettoso nei confronti delle imprese e dei lavoratori che hanno riportato Cagliari e il suo porto al centro delle rotte commerciali di compagnie come Maersk o MSC, collegando, ad esempio, Marina di Massa con la Tunisia o l’Algeria», ha dichiarato l'onorevole all’indomani dell’approvazione di una mozione in Comune a Cagliari che impegnerebbe il Comune di Cagliari a “Cambiare rotta”.

Il parlamentare insiste: «Chiedono di cercare un player internazionale che attualmente non esiste, senza sapere che la precedente direzione dell’Autorità Portuale ha già dato la banchina in concessione. Ignorano, inoltre, che l’altro giorno si è svolto a Cagliari un summit dello stato maggiore di Maersk, proveniente da tutta Europa, proprio a testimonianza dell’interesse esistente su Cagliari e il Porto Canale».

Da qui la stoccata finale: «Invece di dire che bisogna “cambiare rotta”, bisognerebbe remare tutti nella stessa direzione e rinunciare, per cercare di recuperare un po’ di visibilità, a screditare e rovinare il lavoro che nel tempo darà i suoi frutti».

