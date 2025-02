Porto canale, è scontro sui programmi per il futuro I sindacati: Giunta assente  

I prossimi mesi saranno cruciali per il rilancio del porto canale di Cagliari. A giugno è prevista l’assegnazione della concessione della banchina principale e un mese dopo ci sarà l’addio del presidente dell’Authority portuale Massimo Deiana, arrivato alla fine del secondo mandato. Una fase di cambiamento che non lascia tranquilli i lavoratori della Kalport, l’agenzia a cui fanno riferimento gli operai dello scalo: il fronte è caldo è lo dimostrano le accuse mosse alla Giunta Todde, a cui i sindacati (Cgil e Uil) hanno inviato una richiesta di incontro senza ottenere risposta.

Le scintille

Ieri ai rappresentanti dei lavoratori ha replicato l’assessora al Lavoro Desirè Manca, che definisce «incomprensibili» le frecciate dei sindacati perché il dialogo «è sempre stato aperto e costante. Abbiamo organizzato diversi incontri per affrontare le problematiche del porto canale nel mio assessorato, anche alla presenza del presidente dell’autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Tuttavia, a seguito dell’ultimo confronto, non è pervenuta alcuna richiesta che giustificasse un nuovo tavolo sul tema». Resta da parte dell’assessora «la piena disponibilità e quella della Regione a intervenire per agevolare la riqualificazione, la ricollocazione e le assunzioni dei lavoratori coinvolti sostenendo ogni iniziativa utile a garantire occupazione e sviluppo. Allo stesso modo, l’assessorato continuerà a supportare il rilancio dello scalo sul piano internazionale, affinché possa tornare a essere un punto di riferimento strategico, così come lo è stato per vent’anni».

La risposta

Alle parole di Desirè Manca ha controreplicato la Cgil, che in una nota ricorda come il 15 gennaio scorso insieme a Cisl e Uil sia stata inviata «una richiesta di incontro sul futuro del porto canale alla presidente Todde». Un confronto «utile a definire un percorso di intenti da sostenere unitariamente - si legge nella lettera - per ridare all’intero compendio l’importanza che merita e la sua ricollocazione nelle più importanti rotte internazionali, anche come volano economico e occupazionale sardo, sfruttando appieno anche tutte le agevolazioni di fiscalità di vantaggio previste». A distanza di oltre un mese, però, nessuna risposta è arrivata. «Speriamo che l’assessora Manca, davanti alle legittime preoccupazioni e rivendicazioni dei sindacati, riveda la tesi secondo cui non ci siano ragioni che possano giustificare un nuovo tavolo sul tema. L’auspicio della Cgil è che venga riattivato il confronto su questo tema e su tutte le questioni cruciali per il futuro della Sardegna, non solo con i singoli assessorati ma anche con la presidenza, alla quale, sempre unitariamente, i sindacati hanno inviato un’altra lettera il 29 ottobre scorso a firma dei segretari generali Cgil, Cisl, Uil sollecitando, anche in quell’occasione, la ripresa del confronto».

Nel frattempo è in corso sul versante occidentale del porto è in corso la realizzazione del nuovo terminal ro-ro, che prevede 6 ormeggi per le navi e piazzali per parcheggiare i semirimorchi.

