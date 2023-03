Porto canale di Cagliari: la Zona franca ospiterà un polo metalmeccanico  

L’istanza è giunta allo sportello unico dell’Autorità di sistema portuale, presieduta da Massimo Deiana, con la richiesta di una concessione demaniale marittima per un capannone industriale su una superficie di 7.100 metri quadri, e altri fabbricati destinati a uffici, mensa, magazzini e cabine elettriche per complessivi 150mila metri quadrati. La durata della concessione è di vent’anni, l’investimento per la costruzione delle strutture e il versamento del canone supera di poco i quattordici milioni di euro. La Nuova Impresa Costruzioni, (243 dipendenti), è stata costituita nel 2019 da due soci: Alessandro Cubeddu e Fabio Pistis. Nel 2021 – ultimo bilancio disponibile - la società ha fatturato più di diciannove milioni di euro con un utile di 153 mila euro.

Sorgerà nel porto canale, in un’area di centocinquantamila metri quadri, un polo metalmeccanico di livello internazionale che, oltre alla fabbricazione dei semilavorati, punta alla realizzazione di un progetto eolico off-shore e di un impianto per la produzione di idrogeno. La richiesta per poter disporre della necessaria concessione demaniale è stata avanzata dalla “Nuova Impresa Costruzioni Manutenzioni Industriali”, una S.r.l. di Assemini che ha come amministratore unico Alessandro Calledda.

La procedura

L’istanza è giunta allo sportello unico dell’Autorità di sistema portuale, presieduta da Massimo Deiana, con la richiesta di una concessione demaniale marittima per un capannone industriale su una superficie di 7.100 metri quadri, e altri fabbricati destinati a uffici, mensa, magazzini e cabine elettriche per complessivi 150mila metri quadrati. La durata della concessione è di vent’anni, l’investimento per la costruzione delle strutture e il versamento del canone supera di poco i quattordici milioni di euro. La Nuova Impresa Costruzioni, (243 dipendenti), è stata costituita nel 2019 da due soci: Alessandro Cubeddu e Fabio Pistis. Nel 2021 – ultimo bilancio disponibile - la società ha fatturato più di diciannove milioni di euro con un utile di 153 mila euro.

L’area su cui sorgerà il polo metalmeccanico fa parte della Zona franca doganale di cui per il momento solo il primo lotto, compreso nella proprietà del Consorzio industriale provinciale di Cagliari, è stato dotato di infrastrutture. Il capannone, quindi, rientra nel piano regolatore portuale, nell’area del terminal di transhipment di contenitori.

L’obiettivo

L’azienda di Assemini vuole costruire un opificio da destinare ai semilavorati che possa consentire la consegna sia delle materie prime che dei prodotti finiti di eccezionali dimensioni direttamente alla banchina, sfruttando il sistema di trasporto via mare sulle rotte internazionali. Ma non è tutto perché nel business plan della società c’è la realizzazione di una piattaforma su skid per la cattura dell’anidride carbonica e la produzione di idrogeno. Nel documento pubblicato sul sito dell’Autorità di sistema portuale si legge che la società di Macchiareddu ha dichiarato di impegnarsi a mantenere le attività nell’area della Zona economica speciale per almeno dieci anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi, nonché di avvalersi del regime della Zona franca doganale, impegnandosi a effettuare tutti gli adeguamenti necessari.

