«Porto canale  da rilanciare» 

«Dal 2019 a oggi non è cambiato nulla». A dirlo è Ugo Dall’Ora, portavoce degli ex lavoratori portuali del comparto container di Cagliari che, ieri mattina hanno manifestato sotto il palazzo del Consiglio regionale per tenere alta l’attenzione non solo sulla vertenza che coinvolge 180 persone, ma anche per sensibilizzare la politica sull’importanz a dell’economia del mare per la Sardegna.

I nodi

«L’agenzia per il lavoro portuale è in scadenza e per quanto riguarda i fondi messi a disposizione dal ministero parliamo di dicembre 2024», spiega Dall’Ora, «fino a oggi l’agenzia che ha messo in sicurezza le nostre professionalità, ma ora è importante portare avanti una politica industriale di cui poco si parla». I manifestanti hanno ricordato che il 90% del traffico internazionale delle merci viaggia su mare e per questo è importante che la Sardegna abbia un collegamento diretto con i mercati internazionali.«È necessario rilanciare Cagliari come hub internazionale catalizzatore di investimenti, grazie anche agli strumenti di accelerazione dello sviluppo economico come la Zes e la zona franca doganale interclusa», prosegue Dall’Ora, «per creare opportunità di lavoro. Pertanto, all’interno di un’azione sistemica, diventa vitale la ripartenza dello scalo, unica porta diretta al mercato globale che, per 20 anni, è stata fondamentale per le nostre imprese di import-export».

I numeri

Al momento i 180 ex portuali sono iscritti alla Kalport, l’agenzia nata lo scorso anno per garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti, finanziata dalla Regione con fondi europei. «Non vogliamo certo vivere di assistenzialismo, l’unica opportunità per noi è che le istituzioni affrontino una politica di sviluppo industriale del mare», chiarisce ancora il portavoce. A sostenere i manifestanti sono arrivati i consiglieri regionali Piero Comandini (Pd), Desirè Manca e Michele Ciusa (M5s), ma anche la candidata del centro sinistra alla presidenza della Regione, Alessandra Todde. «Il Porto Canale h a le condizioni strutturali ideali per continuare a crescere e il gruppo Grendi ci sta credendo, assicurando collegamenti da e per tutta Europa con il Nord Africa e da Cagliari. Siamo impegnati in una riforma del sistema per dare agli operatori sostegno, certezze e semplificazioni burocratiche», è invece il commento di Salvatore Deidda (FdI), presidente della commissione Trasporti alla Camera.

