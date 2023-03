«Porto canale, basta promesse» 

L’ultimo sit-in risale a novembre, sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari, ma da allora sembra che le trattative per il rilancio del Porto canale siano state «inconcludenti». Così, ieri, una cinquantina di ex dipendenti della Kalport, l'agenzia dei lavoratori portuali, sono arrivati sotto la sede dell’assessorato regionale ai Trasporti per una nuova protesta.

L’appello

«Vogliamo garantire un futuro al Porto canale di Cagliari in un mercato internazionale in continua espansione, non possiamo perdere opportunità economiche e occupazionali importanti», affermano. Alle loro spalle, lo striscione che esprime la delusione per l’operato del presidente dell’Asdp Mare di Sardegna Massimo Deiana e per l’immobilismo della politica regionale. Da qui l’appello all’assessore regionale ai trasporti, Antonio Moro.«Il suo contributo politico è necessario per riaprire la vertenza dopo le continue ma inconcludenti trattative per trovare un concessionario del Porto C anale da parte del presidente Massimo Deiana», spiega Ugo Dall'Ora, portavoce dei lavoratori, «serve un collegamento diretto col mercato mondiale, ci sono molti strumenti e investimenti da intercettare».

A partire dalla Zona F ranca e dalla Zes, per un rilancio dello scalo, e dare cosi una reale speranza di occupazione. «Serve un cambio di passo. Com’è possibile immaginare la realizzazione di aree industriali in questo porto, in assenza di un collegamento diretto, senza garantire una continuità con il mercato mondiale? Esattamente come quello che noi abbiamo conosciuto per ben 20 anni, ma che poi, appunto, è stato chiuso», aggiunge Dall’Ora.

Le opportunità