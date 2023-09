Porto canale, 10 milioni di euro per la nuova viabilità  

È l’ultimo tassello per il completamento del progetto di infrastrutturazione e potenziamento del porto canale di Cagliari. Nella piattaforma telematica dell’Autorità portuale è stato pubblicato ieri il bando di gara per la realizzazione della strada di collegamento tra il terminal ro-ro, la rete viaria della 195 e il ripristino della vecchia strada parallela alla linea di costa della sponda ovest (ex 195). L’opera, valore 10 milioni di euro, è finanziata per la quasi totalità da fondi Pnrr dedicati agli interventi per le Zes. Due gli obiettivi: da una parte, lungo il fronte mare di Giorgino ovest, è prevista un’arteria di accesso diretto al nuovo terminal ro-ro. Dall’altra, la realizzazione di una strada interna tra il compendio rinfuse e lo stesso porto commerciale che, tramite una rotatoria, agevolerà il traffico dei mezzi pesanti in entrambe le direzioni e alleggerirà il carico dei trasporti sulla viabilità urbana della 195, attualmente unica strada di accesso alla città di Cagliari dalla zona di Pula, Capoterra e Macchiareddu. «Un progetto», spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità Mare di Sardegna, «che rappresenta una nuova sfida nella spendita virtuosa di un’ulteriore consistente fetta di finanziamenti del Pnrr». La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per le 10.00 del 27 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA