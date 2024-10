Porto Alabe, si accelera per la rete  

Un altro importante tassello per il completamento di un’opera da anni attesa in Planargia. Per gli interventi di adeguamento del sistema fognario depurativo “135 Bosa” è da escludere la Vas (valutazione ambientale strategica) per la variante al Puc del Comune di Tresnuraghes, fermo restando il rispetto della normativa ambientale. La comunicazione del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Oristano Raffaele Melette è arrivata all’ufficio tecnico di Trenuraghes: la variante è funzionale alla parte di adeguamento dello schema fognario-depurativo che comprenderà le località di Bosa, Bosa marina, Flussio, Magomadas, santa Maria del mare, Modolo, Porto Alabe, Suni, Tinnura. L’opera convoglierà poi i reflui al depuratore di Bosa.

Il progetto

Questa fase del progetto coinvolge in particolare la fascia costiera di Tresnuraghes, le opere nella marina di Porto Alabe contribuiranno al completamento della rete. Prevista la realizzazione di alcuni tratti di condotte, tre punti di sollevamento interrati e manufatti di approvvigionamento elettrico. «Le nostre raccomandazioni – afferma il dirigente Raffaele Melette- sono relative al fatto che dovranno essere recepite le prescrizioni della Regione in sede di Via (valutazione di impatto ambientale), che in fase di cantiere siano adottate tutte le misure per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, privilegiando il riutilizzo in situ rispetto al conferimento in discarica, da prevedere solo come ultima soluzione; per garantire l’integrità del suolo da possibili sversamenti di sostanze». Inoltre Melette raccomanda «di garantire la qualità dell’aria, prevenire le emissioni di inquinanti e polveri diffuse, e contenere le fonti di inquinamento acustico».

L’opera

Se non ci saranno intoppi, potrà essere dunque completata l’opera dal costo iniziale di circa 6 milioni di euro che manderà in pensione vecchi impianti e fosse settiche per uno dei litorali più importanti dell’intera Isola. Gli interventi programmati prevedono l’ampliamento dell’attuale depuratore di per far fronte a maggiori carichi dovuti all’aumento della popolazione e alle variazioni stagionali. Il nuovo depuratore sarà gestito tramite tecnologie avanzate di telecontrollo per massimizzare le prestazioni depurative e minimizzare l’impatto ambientale. L’acqua adeguatamente depurata potrà essere riutilizzata a fini irrigui.