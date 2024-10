Porto, aeroporto e strade: patto tra Angieri e Ghisu 

Il nuovo amministratore straordinario della Provincia, Battista Ghisu, ha incontrato nei giorni scorsi il prefetto, Salvatore Angieri. «Porto, aeroporto e ferrovia sono stati i temi del colloquio, infrastrutture fondamentali per le quali è necessario reperire risorse per finanziare idee e progetti di sviluppo. In questo senso, è comune l’interesse e l’impegno da parte di Prefetto e Provincia», si legge in una nota dell’Ente di via Carboni.«L’incontro è stata occasione per un primo confronto anche sul tema della viabilità provinciale e della sicurezza stradale – ha dichiarato Ghisu - argomento sul quale il prefetto Angieri ha mostrato, in questi anni, particolare sensibilità e attenzione». ( m. g. )

