Porto, addio ai parcheggi per residenti 

I parcheggi sul porto “riservati” ai residenti della Marina hanno i giorni contati. Appena quattro, a leggere l’ordinanza dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna che è stata emanata ieri e che dà l’avvio ai lavori da 34 milioni di euro che cambieranno il volto del porto in via Roma. Da sabato 6 luglio, infatti, i circa 90 stalli davanti al Molo Sanità, concessi quasi due anni fa dall’autorità al Comune per compensare la perdita dei posti cancellati con i lavori del waterfront in via Roma, saranno off limits.

Proteste

«È incredibile», dice Sandra Orrù, presidente dell’associazione dei residenti “Apriamo le finestre alla Marina”. «Nessuno ci ha avvisati dal Comune di questo termine, nessuno ci ha proposto un’alternativa. Evidentemente i cittadini sono sempre gli ultimi». Massimo Deiana, presidente dell’Autority spiega che «abbiamo avvertito il Comune il 22 maggio scorso e poi di nuovo il 5 giugno che quei parcheggi, a partire dal 6 luglio, non sarebbero più rimasti nella disponibilità dei residenti perché deve entrare l’impresa per effettuare le operazioni di cantiere in vista dei lavori dei riqualificazione del porto», che decolleranno dopo l’estate.

La vicenda

Che la soluzione proposta dal Comune per venire incontro ai residenti orfani dei parcheggi sottratti con i lavori della Promenade (e accettata dall’Autorità fino all’apertura del “suo” cantiere) fosse a tempo lo sapevano tutti. Lo sapevano i residenti («sì, ma non quando sarebbe accaduto. Soprattutto non così, con poco preavviso, senza un’alternativa»), lo sapeva il Comune (che infatti era stato avvisato dall’autorità che la scadenza ultima sarebbe stata il 5 luglio), lo sapeva l’Autority, naturalmente. Tanto che «nella lettera del 5 giugno abbiamo chiesto al Comune di avvertire i cittadini interessati», spiega Massimo Deiana. Ma quelli erano giorni di elezioni comunali, e così quella comunicazione evidentemente si deve essere persa. «Sappiamo che questo problema viene dalla precedente amministrazione», dice Andrea Cardia, residente alla Marina, «speriamo che Comune e Autorità portuale possano trovare una soluzione».

Dialogo

Massimo Zedda, fanno sapere fonti ben informate, parlerà con Massimo Deiana per capire cosa si può fare nell’immediato e poi in futuro. Perché da risolvere c’è anche l’altro problema collegato, ovvero la fine (da mesi, ormai) della convenzione con le Ferrovie per l’utilizzo a prezzi calmierati dei suoi parcheggi da parte dei residenti della Marina. Qualcuno ipotizza, per il momento, di poter utilizzare la parte di via Roma non ancora interessata dai lavori del waterfront (almeno tutta l’estate), qualcun altro considera altre soluzioni lì attorno (al Molo Ichnusa?), ma c’è anche chi spera in un accordo con le società che a pagamento gestiscono gli altri parcheggi nella zona. La soluzione che invocano tutti i residenti, però, punta sui controlli: ovvero, «verificare che le telecamere installate alla Marina funzionino davvero e colpiscano coloro che non hanno diritto a parcheggiare», spiegano. «Soltanto in questo modo i parcheggi riservati ai residenti potranno essere occupati dai residenti».

