Porto a Spinelli, il pressing su Carozzi 

Parlava, intercettato, della «difficoltà» del sindaco di Genova Marco Bucci per «tutta questa pressione di questi cialtroni di Toti» e accusava di «corruzione» il governatore ligure. Venerdì, convocato dai pm come teste, Giorgio Carozzi, componente del comitato di gestione del porto in rappresentanza del Comune, avrebbe ripercorso il «pressing» che avrebbe portato all’ok alla proroga per 30 anni della concessione del Terminal Rinfuse al gruppo Spinelli.

L’aggettivo contestato

E sono un caso le parole a verbale sui «finanziamenti illeciti», poi corretti in «leciti» dalla difesa, di Roberto Spinelli. Il presidente dei senatori di FdI, Lucio Malan, chiede, nel «rispetto per il lavoro dell’autorità giudiziaria», che «l’accertamento di fatti avvenga in modo accurato e corretto, evitando l’uscita, non si sa come, di parti di fascicoli che, peraltro, risultano non aderenti alla realtà delle dichiarazioni rese». Carozzi, intanto, all’Ansa spiega di aver «votato in scienza e coscienza» e che «nessuno mi ha fatto pressioni, se c’è qualcun altro che le ha fatte a qualcuno non era un problema mio».

«Favoritismo»

Chiarisce, però, di non poter riferire «nulla di quello che ho detto ai pm», sostenendo che «dagli atti emergono ricostruzioni approssimative». La testimonianza, tuttavia, avrebbe confermato le «pressioni degli Spinelli» per ottenere la proroga e di quelle di Toti, di Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità portuale ora in carcere, e del sindaco Bucci. «Ci sono alcune cose che devono andare assolutamente bene e ti dico quali sono ... in comitato», diceva il 20 novembre di tre anni fa Bucci (non indagato) a Carozzi. Questo era contrario al rinnovo ma «alla fine», si legge negli atti, dopo un incontro con Bucci e Signorini manifestò «la disponibilità a votare» la delibera. Come l’avvocato Andrea La Mattina, che rappresentava la Regione. L’unico che si oppose fu Rino Canavese, per «l’evidente esistenza di un favoritismo continuo nei confronti del gruppo Spinelli».

