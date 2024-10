Portixeddu-Capo Pecora, progetto di valorizzazione 

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Fluminimaggiore verso la valorizzazione del sito d’interesse comunitario (sic) Portixeddu-Capo Pecora.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale guidata dal primo cittadino Paolo Sanna ha approvato una delibera, che da il via alla partecipazione a un bando regionale e con la quale ci si auspica di ottenere un finanziamento di 480 mila euro, per eseguire altri interventi di miglioramento e di fruibilità del Sic. «Si tratta di un progetto e di una partecipazione a un bando pubblico emanato dalla Regione – spiega Sanna – finalizzato all’erogazione di stanziamenti utili per la valorizzazione del patrimonio naturale. In questo caso abbiamo deciso di partecipare, pensando sempre allo sviluppo sostenibile del tratto di costa ricadente nel Sic tra Portixeddu e Capo Pecora». Nuove passerelle di legno per gli accessi al mare e recinti di delimitazione delle specie arboree da salvaguardare, sono tra i tanti interventi previsti nel progetto presentato assieme all’istanza di partecipazione al bando regionale. «Abbiamo previsto anche una corsia di legno – conclude – per rendere più fruibile la caletta di Is Tremazzusu. L’idea, infine, è quella di realizzare dei servizi sostenibili, per far si di promuovere qualche attività economica, creare occupazione e recuperare le spese annuali, che sosteniamo per la raccolta differenziata dei rifiuti in quell’area e per l’intera gestione del Sito d’interesse comunitario».

