Portixedda, si infiamma la polemica 

Non è bastata la risposta della Giunta in Consiglio comunale. Il giorno dopo sulla torre di Portixedda la polemica diventa rovente. La capogruppo Pd Maria Obinu accusa l’assessore alla Cultura Luca Faedda di non essere preciso e di non aver verificato adeguatamente le condizioni della torre che appare ancora ricoperta da erbacce.

In Aula, due giorni fa, l’esponente di minoranza aveva denunciato lo stato di degrado e abbandono: «I monumenti più rappresentativi della città sembrano non interessare a nessuno. Portixedda è ricoperta di erbacce e radici e rischia di cedere alle infiltrazioni, con danni alla struttura che rischiano di essere irreparabili. Chiediamo di sapere se la torre è fruibile e visitabile oppure se sia chiusa e in tal caso se la decisione di tenerla chiusa sia legata al degrado in cui versa». L’assessore Faedda aveva spiegato che «la Torre è pulita ed è fruibile al pubblico, visitabile a chiamata. Il problema delle infiltrazioni esiste, ma la Fondazione Oristano sta lavorando a un progetto per l’impermeabilizzazione della struttura». Il giorno dopo Obinu torna alla carica e, con tanto di foto, evidenzia che «la torre è ancora nel degrado. È grave che l'assessore prima di rispondere in Consiglio non abbia accertato le reali condizioni». ( m.g. )

