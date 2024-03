Portimão, la Ducati brilla con Bastianini 

Prequalifiche senza grandi sorprese tra cadute a raffica e ancora voci di mercato a Portimão. È l'estrema sintesi del venerdì della MotoGp andato in scena in Portogallo in vista della gara sprint di oggi e del Gran Premio di domani. A dare battaglia prendendosi il miglior tempo e il diritto di accedere direttamente alla Q2 è stato Enea Bastianini su Ducati ufficiale capace di staccare tutti con un ottimo 1’38”057. Dietro al riminese si sono piazzati Jack Miller (Ktm ) e Marc Marquez (Ducati Gresini), che si è confermato nelle prime posizioni dopo aver terminato in vetta le libere della mattinata. L'otto volte iridato è stato uno dei piloti caduti nell'ultimo time attack. Solo ottavo ma in top 10 il campione del mondo Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale, che si è portato fra i primi dieci negli ultimi minuti. Bastianini è chiamato a una prestazione convincente: la sua conferma nel box ufficiale di Borgo Panigale, nel 2025, è tutta da decidere, con Martin e altri piloti pronti a prendere il suo posto. Una Ducati sempre in gran forma che dovrà guardarsi soprattutto dalla concorrenza di Ktm e Aprilia che non sono sembrate lontane. Oltre a Miller ed a Binder quinto, Vinales con la RS-GP di Noale è settimo, con Quartararo nono con la Yamaha. Il francese è uno dei tra i più gettonati nel paddock portoghese a proposito di indiscrezioni di mercato. Oggi alle 11.45 le qualifiche della MotoGP, alle 13.45 la Moto3 e alle 14.40 la Moto2. Alle 15.55lqa Sprint Race della MotoGP. Domani i gran premi del Portogallo: alle 12 la Moto3, alle 13.15 la Moto2 e alle 15 la top class.

RIPRODUZIONE RISERVATA