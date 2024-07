Portieri, in arrivo Sherri 

Inviato

Saint Vincent. Oltre trenta giocatori, un organico monstre che il Cagliari deve mettere a reddito. Senza perdere di vista le esigenze – quasi tutte soddisfatte – di Davide Nicola. Sta arrivando un portiere, piace (molto) un trequartista, ci sono dei rossoblù che sono corteggiati, ma non “quanto” vorrebbe la società.

Fra i pali

Oggi giornata di visite mediche nella clinica Villa Stuart di Roma per Alen Sherri, il portiere albanese di 27 anni scelto dal presidente Giulini. Già stasera, o al massimo domani, ormai quasi risolte tutte le pratiche, dovrebbe firmare un contratto che lo legherà al Cagliari sino al 30 giugno 2027. In organico c’è il colosso Radunovic, amatissimo dai compagni ma con un mercato appetitoso: sul portiere rossoblù ci sono diverse società interessate, tra cui Bari e Pisa. Bari in vantaggio, ma attenzione alle offerte dell’ultima ora.

In attacco

Capitolo Gaetano: il trequartista, ormai è una certezza, non rientra nei piani immediati di Antonio Conte. Il Cagliari resta vigile ma al momento non ci sono evoluzioni. Nel senso che ci sarebbe stata una frenata nella trattativa legata al prestito oneroso, mentre il Napoli vorrebbe cedere il calciatore a titolo definitivo. Ma anche sull'entità delle cifre ci sarebbero discordanze. Non basta, quindi, che Gaetano e il Cagliari (dove ha giocato undici partite segnando quattro reti) si vogliano riabbracciare: il calciatore interessa, ma al momento resta a Napoli. Con il pericolo concreto che per Gaetano arrivi una offerta irrinunciabile. E’ noto che ci sia l’interesse di altri club e che Gaetano piaccia anche a Luciano Spalletti nel quadro dell’operazione di rinnovamento della nazionale azzurra.

Le altre trattative

Il tifoso rossoblù guarda con una certa apprensione anche ad altri calciatori del Cagliari e sui rumors di mercato. Come Gianluca Lapadula: il peruviano di Torino è arrivato in ritiro, ha faticato come e quanto gli altri, è apparso già in buone condizioni e su di lui è forte l’interesse di alcuni club di serie B con forti ambizioni. Vedremo.

Diverso il discorso di Mina: è in vacanza, rientrerà solo ad Assemini, ci sono dei club in Sudamerica che lo avrebbero corteggiato ma al Cagliari, che lo può perdere a 2 milioni entro il 10 agosto, non sono arrivate offerte.

