Portiere e punta sono le due priorità  

Una settimana per pensare alla partita col Monza, in quello che somiglia tanto a uno spareggio-salvezza. Ma intanto il nuovo anno inizia con l’apertura del calciomercato, sessione invernale. Un mese di tempo (si chiuderà alla mezzanotte de l 3 febbraio) che anche il Cagliari dovrà sfruttare per cercare di colmare le lacune di un organico dove, nei piani societari, saranno da inserire un portiere e una punta. Magari facendo attenzione a quel che offre anche il mercato degli esterni offensivi. Anche se la priorità, a gennaio come nelle ultime sessioni, sarà cedere qualche pezzo importante per far cassa e avere la liquidità necessaria da investire sul fronte acquisti.

Le priorità

Un portiere e una punta. Contro l’Inter si è rivisto Scuffet e l’ex Udinese ha soddisfatto Nicola, che lo aveva fatto accomodare in panchina in occasione della gara col Milan dopo una serie di prestazioni negative. Ma anche l’albanese Sherri non ha certo convinto. E così spazio ancora a Scuffet, in attesa di trovare un altro titolare della porta. Che sarebbe stato individuato in Caprile, un portiere che a Napoli resta a guardare da dodicesimo di Meret. Si tratta per uno scambio di prestiti, con Scuffet atteso sotto il Vesuvio e l’ex Bari che, a Cagliari, ritroverebbe Nicola, già suo allenatore la scorsa stagione a Empoli.

Cercasi punta

Lo scambio Scuffet-Caprile potrebbe realizzarsi in tempi relativamente brevi. Più complicata la ricerca dell’attaccante, visto che sono in tanti a cercare giocatori che abbiano un certo feeling col gol e chi ce li ha se li tiene stretti, soprattutto a gennaio. Per ovviare al problema, il direttore sportivo Bonato potrebbe andare a pescare nel campionato di Serie B, utilizzando Lapadula (in scadenza di contratto il prossimo giugno) come pedina di scambio. Magari col Palermo, da cui potrebbe arrivare l’italo-brasiliano Brunori, classe ’94, 34 reti equamente distribuite nelle ultime due stagioni in B, ma quest’anno quasi un corpo estraneo con i rosanero.

Il sacrificio

Ma, come detto, prima di acquistare il Cagliari avrà necessità di fare cassa, come spiegato dallo stesso Bonato nel pre-gara con l’Inter: «Cercheremo di colmare qualche criticità, raggiungendo profili che possano migliorare questo organico. C'è anche da liberare spazio e rispettare i vincoli economici come tutti. Dovremo muoverci con prudenza, raggiungendo gli obiettivi che servono per migliorare rispetto alla prima parte di campionato».

A Prati, retrocesso nelle gerarchie del centrocampo, non dispiacerebbe cambiare aria per giocare, ma il Cagliari sembra orientato ad ascoltare offerte solo per Marin, aiutato anche a livello internazionale dalle prestazioni (e i gol) con la nazionale romena. L’eventuale cessione di Marin porterebbe la liquidità da utilizzare sul fronte rinforzi.

Le uscite

Ma a lasciare Cagliari potrebbero essere anche altri giocatori poco utilizzati. Wieteska ha proposte dalla Spagna, Azzi potrebbe attirare qualche estimatore tra i cadetti. Per Mina, invece, tornerà in vigore una clausola che ne permetterebbe la partenza in caso di proposta di 2 milioni, fino al 10 gennaio. Ma il colombiano, al momento, sembra intenzionato a restare e, addirittura, discutere un rinnovo.

Infine, Jankto: unico rossoblù di movimento mai sceso in campo, il ceco potrebbe essere ceduto solo in Italia, dove però non ha mercato. Probabile, quindi, la sua permanenza fino a giugno, quando sarà svincolato.

