Portiere aggredito da un tifoso 

Mancano dodici minuti alla fine della partita di calcio a 5 tra Portoscuso e Sulcis Futsal Perdaxius. La squadra di casa sta vincendo 5-0 quando, dopo un fallo di gioco, un tifoso del Portoscuso (più tardi si scoprirà essere un tesserato della squadra) irrompe in campo e sferra un forte calcio al portiere del Perdaxius, colpito al fianco. In campo e sugli spalti la tensione è a mille, l’arbitro non se la sente di far proseguire l’incontro e sospende la partita. Intanto il protagonista del gesto increscioso, identificato, viene allontanato dal palazzetto.

Calcio e violenza

L’episodio di tifo violento è avvenuto sabato scorso, durante l’incontro del campionato di calcio a 5 di C2 che vedeva contrapposte la prima in classifica (Portoscuso) e la seconda, il Sulcis Futsal Perdaxius, al palazzetto di Portoscuso. C’era molta attesa per la decisione del giudice sportivo. Mercoledì sera il verdetto: il Portoscuso Calcio deve pagare un ammenda di 150 euro, la partita dovrà essere conclusa cioè si dovranno giocare gli ultimi 18 minuti a porte chiuse; per il Portoscuso anche un’ulteriore partita senza pubblico.Una decisione che non è andata giù al Perdaxius. «A distanza di quattro giorni dall’accaduto ecco il colpo ancora più duro, ovvero il comunicato della Federazione e Giustizia Sportiva che dice sì alla violenza - si legge nella pagina Facebook della Sulcis Futsal - zero squalifiche al “tifoso” tesserato e per di più partita da riprendere dal minuto in cui è stata interrotta. Senza contare che il nostro portiere titolare si è recato anche in ospedale per accertamenti, referto medico 7 giorni di prognosi».

La delusione

L’allenatore del Perdaxius, Emanuele Trincas, non nasconde la delusione. «Dopo quello che è successo ci saremmo aspettati una decisione di tutt’altro tenore - dice - così si crea un precedente pericoloso. D’ora in poi ciascuno si sentirà libero di entrare in campo e aggredire un calciatore, senza temere di essere punito. Per assurdo, nella partita da concludere a Portoscuso, potremmo trovarci in campo il tesserato che ha dato il calcio al nostro portiere». Il Portoscuso Calcio si è dissociato dal gesto del tifoso violento. «Si trattava di un nostro tesserato, lo abbiamo identificato e abbiamo fornito le sue generalità all’arbitro e alla Federazione - dice il presidente del Portoscuso Calcio Antonello Casula - è stato allontanato dalla società, ci dissociamo da questi comportamenti. Dopo l’accaduto ho parlato con i ragazzi, ribadendo che tutti abbiamo la responsabilità di dare l’esempio in campo».

