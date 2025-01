«Portici monopolizzati dai clochard» 

Gli ingressi delle attività scambiati per letti, risse, bisogni espletati davanti a tutti e molestie ai clienti: i negozianti dell’ultimo tratto del portico di via Roma, a due passi dal Municipio, non sanno più a chi appellarsi. Da anni gli ingressi dell’ex Casa dello studente sono diventati la casa di un gruppo di vagabondi. La convivenza non è mai stata facile e nell'ultimo periodo i senzatetto sono aumentati. Con loro, anche le situazioni di disagio.

«I clienti scappano»

Giovedì mattina la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Al momento di aprire il negozio di abbigliamento in cui lavora, Ida Colizzi è stata costretta a tenere la serranda abbassata perché uno dei frequentatori del portico dormiva di fronte all’ingresso. «Fanno come se fossero a casa loro, urinano davanti a tutti lasciando un odore nauseabondo, usano i muretti come armadi, dormono anche sopra l’edicola», spiega la negoziante. «Quando è buio, abbiamo paura di uscire dal negozio». Il titolare, Fabrizio Altana, parla di «un grosso ostacolo per gli affari: litigano, spaccano bottiglie, minacciano i passanti per l’elemosina. Le persone, per evitare problemi, passano lontano dai nostri negozi». Stessi problemi per i titolari dei due caffè lungo quel tratto del portico: «Questa zona è completamente dimenticata», dice Andrea Urraci, e aggiunge: «Non è questione di fare gli sceriffi con telecamere e illuminazione: questo è un posto da valorizzare in chiave turistica, con progetti culturali, sportivi e di altro tipo che possano dare nuova vita agli spazi».

I progetti del Municipio

Intanto, il Comune si muove per provare a trovare una soluzione al fenomeno dei vagabondi. «L'area è sotto osservazione, a quelle persone è stato già proposto un inserimento in concomitanza con l’apertura dell’emergenza freddo, che però hanno rifiutato», spiega l’assessora alle Politiche sociali Anna Puddu. «Stiamo avviando alcuni protocolli operativi», precisa, «con centri di salute mentale e servizi per le dipendenze: molto spesso la mancata accettazione delle proposte del Comune deriva da problematiche di carattere sanitario, quindi è indispensabile una presa in carico condivisa».

