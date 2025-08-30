Portici di via Frank, chi deve garantire decoro e sicurezza? 

Un’opera pensata come salotto buono di Guspini, ma mai davvero completata. È la vicenda dei portici di via Anna Frank, costruiti negli anni ’80 e sviluppati per oltre 150 metri: al piano terra ospitano negozi, bar e circoli privati, ma il camminamento resta incompiuto. Manca una pavimentazione uniforme: gradini, scivoli e dislivelli rendono difficile il transito di pedoni e disabili, con i commercianti costretti a farsi carico di pulizia e manutenzione.

«Negli anni ’90 costruii il mio locale, ma i tecnici comunali non diedero i livelli – racconta Angelo Forte, proprietario di un’attività – così oggi la pavimentazione non è omogenea. Il progetto iniziale prevedeva una pensilina, ma fu realizzata a nostre spese, creando i portici attuali».

Sul punto interviene anche la consigliera di minoranza Marina Tolu: «Da quanto mi risulta lo spazio è pubblico, i bar infatti pagano il suolo. Ma la pavimentazione in diversi casi è stata fatta privatamente. In teoria la responsabilità dovrebbe essere del Comune, anche se i privati curano il verde e altre aree».Il risultato è un rimpallo di competenze: chi deve garantire decoro e sicurezza? Intanto i portici restano più luogo di sosta e chiacchiere che vetrina commerciale. Un ambiente che d’estate offre ombra e frescura, ma d’inverno appare cupo e incompiuto. Eppure, nonostante le contraddizioni, restano un patrimonio collettivo: spazi privati ma aperti a tutti, dove ancora trovano rifugio le rondini. Un pezzo di paese sospeso tra ciò che è e ciò che avrebbe potuto essere, in attesa di un intervento che dia finalmente dignità alla pavimentazione e alla funzione originaria del progetto.

