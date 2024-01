Porticciolo, via alle richieste per i posti barca annuali 

Il Comune di Siniscola ha aperto i termini per la presentazione delle richieste dei posti barca da assegnare lungo le banchine mobili e fisse del porto di La Caletta. In base a quanto dispone il regolamento comunale per la gestione dello scalo marittimo baroniese che Siniscola ha in concessione dal demanio insieme a Posada, le assegnazioni degli attracchi hanno infatti valenza annuale e quindi ogni 12 mesi vanno rinnovate. Tutti gli interessati quindi dovranno presentare apposita richiesta al protocollo dell’ente municipale entro e non oltre il prossimo 31 marzo. I moduli prestampati sono scaricabili dal sito web istituzionale del Comune.

