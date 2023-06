Porticciolo turistico, ecco le proposte e le offerte 

Venerdì 30, alle 17.30, sulla banchina principale del porticciolo turistico di Torregrande, saranno presentati i servizi turistici offerti al pubblico dagli operatori privati attivi nello scalo.

L’evento, coordinato dalle Marine Oristanesi, la società che gestisce il porto turistico, è stato programmato in occasione dell’avvio della stagione estiva con l’obiettivo di offrire al pubblico, ai turisti e ai residenti, una panoramica sui tanti servizi proposti dagli operatori presenti nel porticciolo turistico: noleggio imbarcazioni a motore per le escursioni nell’Area marina protetta e per la pesca sportiva, pescaturismo ed escursioni, locazione e noleggio di gommoni, imbarcazioni a vela e moto d’acqua. ( m. g. )

