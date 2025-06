Porticciolo, sbloccati i lavori 

La rotta stavolta è quella giusta. Dopo mesi trascorsi in acque agitate tra rinvii e ostacoli burocratici, il progetto di riqualificazione del porticciolo turistico di Torregrande è pronto a salpare: manca solo da decidere quando mollare gli ormeggi. «L’intesa con la Regione è stata raggiunta – conferma l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete – Ora bisogna capire se è più opportuno avviare l’intervento subito o attendere la fine dell’estate per ridurre al minimo i disagi». Una decisione che Amministrazione civica, impresa (Colombrita srl) e società di gestione del porticciolo, Marine oristanesi, prenderanno di comune accordo.

La svolta

La notizia rappresenta un cambio di passo importante dopo una fase di stallo durata oltre un anno. Il progetto da 5 milioni di euro, finanziato dalla Regione, ha faticato a decollare. I lavori erano stati inizialmente annunciati per ottobre 2024, poi slittati a gennaio 2025 e infine a febbraio. Solo pochi giorni fa, la ditta Colombrita e la Regione hanno trovato la quadra. «All’incontro hanno preso parte i progettisti, i rappresentanti dell’Ufficio tecnico comunale e quelli dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici - spiega Prevete - finalmente è stato trovato un accordo sulle modalità di intervento». Il piano prevede un cronoprogramma suddiviso in sei fasi di circa due mesi ciascuna, per ridurre l’impatto sulle attività nautiche e turistiche. Si inizierà con i due pontili in cemento del bacino pesca, poi toccherà alla sostituzione dei pontili galleggianti e al rifacimento degli impianti elettrico, idrico e antincendio.

Ormeggi e disagi

Già da tempo la società di gestione si era portata avanti creando un’area temporanea da 90 ormeggi per garantire la rotazione delle imbarcazioni. Una scelta resa più sostenibile dal calo delle presenze: l’incertezza sui tempi aveva portato molti armatori a non rinnovare i contratti, il numero delle imbarcazioni è sceso di circa cento unità. Per Marine oristanesi un sacrificio economico importante, anche perché per compensare i disagi previsti durante il cantiere, era stata prevista una riduzione del 5% sul canone annuale 2025. Nel frattempo la società ha stipulato 45 contratti stagionali, in scadenza a fine estate, che garantiranno una boccata d’ossigeno alle casse.

