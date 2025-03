Porticciolo, ruspe ancora spente 

I lavori dovevano partire il 21 febbraio ma a tre settimane di distanza di operai neppure l’ombra. Non soffiano certo venti di bonaccia tra le banchine del porticciolo turistico di Torregrande, alle prese con l’ennesima falsa partenza.

«Siamo in attesa del nullaosta dalla Regione», fanno sapere dal Comune che dell’intervento destinato a dare una nuova veste all’infrastruttura è la stazione appaltante. Nulla di preoccupante, questione di giorni che comunque fanno slittare il calendario dell’impresa appaltatrice, la Colombrita srl.

Lo slittamento

A dare l’annuncio dell’imminente apertura del cantiere (5 milioni per sistemare i due pontili in cemento e sostituire i 4 galleggianti, più nuovi impianti di acqua e energia elettrica) era stato a metà febbraio il presidente della società Marine oristanesi, Gianni Salis, che non aveva fatto i conti con le lungaggini burocratiche cagliaritane. Una volta ottenuto l’ok della Regione, si potrà dare avvio alla prima delle sei fasi dell’intervento che dovrebbe avere una durata complessiva di un anno.

In Consiglio

In attesa di vedere gli operai al lavoro per riqualificare i primi due pontili in cemento, è la gestione del porticciolo a tenere banco. L’argomento è balzato all’attenzione dell’Assemblea civica per via di un’interrogazione presentata all’assessore competente, Luca Faedda, dai consiglieri di centrosinistra che vogliono vederci chiaro sulla concessione dell’infrastruttura.Nel documento la prima firmataria, Maria Obinu, e i colleghi di minoranza Giuseppe Obinu, Umberto Marcoli, Francesco Federico, Carla Della Volpe, Francesca Marchi, Massimiliano Daga e Speranza Perra chiedevano quale fosse la data di scadenza dell’attuale concessione e se la Regione avesse pubblicato un nuovo bando.

Il nodo “concessione”

«Intanto stupisce che i consiglieri pongano alla Giunta quesiti su temi che sono di competenza di altri Enti», premette Faedda, che comunque chiarisce qualche aspetto. «L’ultima concessione a Marine Oristanesi è datata 21 luglio 2021, la scadenza è fissata al 2033. Nel 2024 la società ha regolarmente versato il canone al Demanio, altrettanto farà per l’anno in corso».

A dissipare ulteriormente i dubbi sulla gestione dell’infrastruttura è la delibera regionale dello scorso 30 dicembre che, facendo riferimento al quadro normativo nazionale (aggiornato con il decreto legislativo 131 del 16 settembre 2024) «prevede la prosecuzione dell’efficacia al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali».

La riflessione

«Nel documento - prosegue Faedda - si evidenzia inoltre che per quanto attiene la finalità della nautica da diporto, si rende necessaria un’ulteriore riflessione circa la normativa applicabile alle procedure di assegnazione delle relative concessioni». Tutto da decidere, insomma, ma nel frattempo l’assessorato regionale agli Enti locali dispone che «per assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi, si rende necessario confermare e proseguire le attività amministrative già intraprese in ossequio alla disciplina previgente».

