Porticciolo, operai sulle banchine 

Tra intoppi burocratici, infiniti rinvii e un’estenuante tira e molla con la Regione per ottenere il finanziamento da 5 milioni di euro, l’attesa è stata lunga (circa 20 anni). Ora, però, c’è una data sul calendario: venerdì 21 apre i battenti il cantiere di riqualificazione del porticciolo turistico di Torregrande. «Finalmente - sospira il presidente della società di gestione Marine Oristanesi, Gianni Salis - come si suol dire, armiamoci e partiamo».

Il cronoprogramma

Secondo i piani della ditta esecutrice, la Colombrita srl, l'intervento complessivo sarà suddiviso in sei fasi e ognuna durerà circa due mesi. Un cronoprogramma che consentirà una gestione più efficiente dei lavori e una riduzione dell'impatto sulle attività portuali e turistiche. «Non appena la Capitaneria di porto firmerà l’ordinanza - spiega Salis - comunicheremo ai primi 140 diportisti il posto che dovranno temporaneamente occupare». Per consentire la rotazione, in questi mesi la società ha ricavato un’area di 90 ormeggi. Non è stato troppo difficile, visto che l’incertezza dei tempi di realizzazione ha spinto molti proprietari a non rinnovare i contratti che, con i lavori inizialmente programmati per lo scorso ottobre, erano stati firmati fino a fine settembre. «Fino a quel momento avevamo 411 imbarcazioni in acqua - osserva il presidente di Marine Oristanesi - a dicembre il numero è sceso a 312».

L’obiettivo

Un sacrificio economico importante, ma necessario per poter rendere più attrattivo lo scalo e soprattutto efficiente, dal momento che dopo anni di manutenzione ordinaria saranno rifatti gli impianti elettrico, idrico e antincendio. I lavori partiranno dai due pontili in cemento del bacino pesca e poi saranno sostituiti i quattro pontili galleggianti. Qualche disagio sarà inevitabile, anche se si farà il possibile per ridurre al minimo l’impatto, soprattutto nel periodo estivo.

«In qualche area si potrebbe registrare una temporanea mancanza di energia elettrica o di acqua e così, preventivamente, per il 2025 è stata riconosciuta ai soci una riduzione del 5% sul canone a parziale compensazione». Imprevisti permettendo, per l’estate 2026 la borgata marina dovrebbe poter contare su una struttura rinnovata, almeno per quanto riguarda gli interventi a terra. Nell’ottica di un completo rilancio del porticciolo però è una goccia nel mare: per l’ampliamento e il dragaggio del fondale servono 19 milioni di euro. «La pratica segue l’iter ministeriale, i tempi sono lunghi - dice Salis - ma siamo ottimisti»

