Porticciolo, mistero sul cantiere 

Definire un cronoprogramma è impossibile, dal momento che manca ancora il progetto esecutivo. Di certo, per ora, c’è solo la data di fine contratto che separa la stagione diportistica da quella di inizio lavori: 30 settembre. Dal giorno successivo il porticciolo turistico di Torregrande dovrebbe diventare un cantiere. «Abbiamo nuovamente sollecitato l’impresa», ha assicurato l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete, rivolgendosi alla commissione consiliare competente riunita alla presenza del presidente della società Marine Oristanesi, Gianni Salis.L’occasione per fare il punto della situazione e toccare anche qualche nervo scoperto, come i malumori manifestati da alcuni diportisti. Il tentativo di coinvolgere l’amministrazione civica nel ruolo di mediatrice, però, non piace a Salis. «Il Comune è la stazione appaltante - ha ribadito - Marine Oristanesi è la società concessionaria». Intanto i rapporti con i proprietari dei natanti che non hanno sottoscritto il contratto e non vogliono liberare lo specchio acqueo entro fine settembre, si fanno più tesi. «Sono abusivi, siamo costretti a procedere con i passi successivi - conclude Salis - c’è già fissata la prima udienza». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA