Porticciolo, l’estate naviga a gonfie vele 

Gli oristanesi continuano a chiamare “porticciolo" lo specchio d’acqua a due chilometri da Torregrande seppure il vezzeggiativo non renda merito alla potenzialità dello scalo realizzato dalla Regione anni e anni fa per soddisfare le esigenze lavorative dei pescatori professionisti, lo svago dei diportisti e lo sviluppo della città. Il misto non disturba e il vento, ma non solo, finalmente tira dalla parte giusta e i risultati si vedono.

I dati

I numeri parlano da soli: 100 transiti dal primo gennaio al 30 luglio rispetto ai 57 dell’anno scorso e ai 25 del 2021. Ne guadagna il bilancio della società che gestisce il porto dopo la cessione delle quote in capo al Comune e di riflesso il turismo. «L’annata è da record, abbiamo raddoppiato i movimenti dell’anno precedente e quadruplicati quelli di due anni fa. Il porto oristanese ormai è una realtà», sottolinea Gianni Salis, presidente della società “Marine oristanesi” che fa capo alla Tharros Yachiting srl gestore del porto turistico della città. «Siamo al quasi esaurito, a Ferragosto certamente saremo al completo considerato che i 405 posti riservati agli stanziali sono occupati al cento per cento. In definitiva quest’anno abbiamo fatto ad agosto per la prima volta il pieno. Buona parte è rappresentata da catamarani ma con i limiti del pescaggio imposti giustamente dalla Capitaneria non possiamo ancora ospitare imbarcazioni oltre una certa portata», conferma il presidente Salis.

I fondi

Nel porto turistico stanno per entrare in circolo lavori per 23 milioni e mezzo, 16 per il dragaggio e 7,5 per la riqualificazione dello scalo. Cioè rifare gli impianti elettrici e idrici, rinnovare tutti i sistemi di sicurezza, rivedere le passerelle e altri lavori ancora. Il passaggio successivo sarà l’allungamento dei moli di attracco. Le ultime notizie danno i lavori per la riqualificazione pronti ad essere appaltati, mentre il progetto per il dragaggio si trova all’esame di impatto ambientale da parte del Ministero dell’ambiente. «L’esito potremo averlo a ottobre», precisa Gianni Salis. Aspettando le buone nuove, l’estate 2023 sta offrendo ai diportisti una serie di servizi che, oltre a qualificare il porto, danno chiara l’immagine di una realtà in movimento, attrezzata per le nuove richieste del settore e di gran supporto al turismo oristanese. I risultati arrivano. Da sabato è stato riaperto il punto bar- ristoro all’interno del porto dopo una chiusura di sei anni dovuta all’incendio che aveva distrutto il vicino ristorante “Da Egisto beach”. «Oggi siamo in grado di offrire tutti i servizi a supporto delle imbarcazioni e dei turisti interessati a compiere delle escursioni lungo le nostre coste, da Tharros a San Giovanni e oltre. Possiamo dire che questo è un porto perfettamente attrezzato e altamente funzionale in grado di soddisfare le richieste più diverse», spiega ancora Gianni Salis. Nella parte destra del porticciolo sono state realizzate casette in legno destinati al ricovero degli attrezzi dei pescatori professionisti. «Spariscono così gli attrezzi di ogni e qualunque tipo che venivano lasciati a vista dando un senso non proprio ordinato dello scalo», conclude Gianni Salis.