Porticciolo, lavori in alto mare 

Il primo campanello d'allarme era già suonato in piena estate, quando il presidente della società Marine Oristanesi Gianni Salis constatato il prolungato silenzio sullo stato del progetto esecutivo, aveva manifestato al Comune l’esigenza di conoscere il cronoprogramma dei lavori di riqualificazione del porto turistico per poter organizzare al meglio le attività e ridurre al minimo i disagi all’interno dell’infrastruttura. Adesso arriva la conferma: il cantiere non partirà il primo ottobre.

La lettera

«Su iniziativa del Comune - scrive Salis in una comunicazione a tutti i diportisti - si è tenuto un incontro dal quale è emerso che i ritardi nella progettazione esecutiva non consentono l’avvio dei lavori per il prossimo primo ottobre e, oltre alla data di inizio, non si conoscono al momento le scansioni temporali degli interventi e le aree da liberare. Non è stata segnalata l’esistenza di impedimenti alla regolare operatività del porto da ricondurre ai lavori nei prossimi tre mesi». Quando ormai l’arrivo di mezzi e operai sembrava imminente, ecco l’ennesimo intoppo che fa slittare ancora una volta l’attesa rinascita del porticciolo. «La società - si legge ancora nella nota - a garanzia propria e dell’utenza, finalizzata anche ad assicurare l’operatività della struttura portuale, proporrà ai propri utenti titolari di contratto di ormeggio e rimessaggio all’aperto in scadenza il 30 settembre, l’eventuale stipula di un nuovo contratto limitatamente al periodo dal primo ottobre fino al 31 dicembre 2024». Si naviga a vista, è il caso di dirlo, e nel frattempo bisogna rimettere mano a tutte le scritture private (gli utenti sono poco meno di 600). «Si ritiene opportuno e doveroso - conclude Salis - sottolineare che gli aspetti formali, organizzativi e amministrativi, sebbene non particolarmente complessi ma sicuramente rilevanti dal punto di vista quantitativo sottoporranno la società, considerati i tempi stretti, ad un impegno straordinario che richiede tempo e particolare impegno da parte degli uffici». ( m.g. )

