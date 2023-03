Porticciolo, lavori arenati da 13 anni 

Sì, perché, nel frattempo, tra un tira e molla in Municipio e la partita con la Regione, i costi per la riqualificazione del porticciolo sono lievitati: da 5 milioni 200mila euro a 7 milioni 495mila.

«Siamo in fase di interlocuzione con gli uffici regionali - assicura il dirigente del settore Lavori Pubblici, Alberto Soddu - attendiamo il parere sul progetto definitivo per bandire l’appalto integrato». Finalmente, verrebbe da dire, se non fosse che già ad agosto dello scorso anno gli uffici comunali davano per imminente la gara che a questo punto non si sa se si riuscirà a pubblicare entro l’anno.

Se non fosse per i documenti ufficiali, che ripercorrono nel dettaglio l’articolata cronistoria, sarebbe difficile perfino trovare un punto di partenza. Perché quello d’arrivo nella lunghissima e travagliata storia del porticciolo turistico di Torregrande, a distanza di tredici anni, ancora non c’è.

L’attesa

Gli ultimi aggiornamenti sono racchiusi nella determina attraverso la quale vengono riorganizzate le attività dell’ufficio competente: Alberto Soddu viene nominato Responsabile unico del procedimento, mentre Sara Angius (dipendente dell’Ente di piazza Eleonora) viene incaricata della revisione economica del progetto definitivo.

Iter infinito

Il primo finanziamento, nell’ambito del Programma integrato d’area OR 3, risale addirittura al 2010. L’anno successivo viene stipulata la convezione con l’assessorato regionale ai Lavori pubblici, ma subito dopo arriva la doccia gelata: l’intervento di ampliamento del porto viene definanziato, ad eccezione di 520mila euro erogati a titolo di anticipazione.

Nel 2014 la Regione dispone il disimpegno delle somme stanziate per i lavori, salvo reinserire un anno più tardi la riqualificazione nel Piano regionale delle infrastrutture con un importo pari a 5milioni di euro. Fine della storia? Neppure per idea. Nel 2019 vengono stanziati altri 200mila euro per la progettazione sino al livello definitivo, ma i ritardi del Comune sono davvero eccessivi e così ad agosto del 2020 da Cagliari arriva la revoca dell’intervento.

Addio ai 5 milioni di euro, anche se sarà solo un arrivederci. L’amministrazione civica si deve accontentare dei 720mila euro già concessi per la realizzazione degli interventi più urgenti. Un mese di Purgatorio, fitte interlocuzioni e a settembre dello stesso anno nelle casse civiche riecco le somme alle quali si aggiunge, nell’agosto del 2022, un ulteriore stanziamento di un milione 255mila euro del Ministero «per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi». Totale, 7 milioni 495mila euro, ma del cantiere ancora nessuna traccia.

La società

Nel frattempo a rendere decoroso il porticciolo in vista della stagione turistica ci pensa la società di gestione Marine oristanesi, anche se in assenza del dragaggio dei fondali le ambizioni sono limitate. «Abbiamo riordinato gli ormeggi e le aree a terra - spiega il presidente, Gianni Salis - presto, grazie ad un accordo con il liceo Artistico, il muraglione sarà decorato con immagini grafiche e in rilievo». Altra novità sarà il villaggio dei pescatori: ogni operatore può realizzare un ricovero attrezzi in legno, di colore bianco con tetto rosso e bordi degli infissi celesti. E non si esclude che in futuro il pesce appena pescato possa essere venduto direttamente sulla banchina.

