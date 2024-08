Porticciolo, ingresso per pochi 

Le regole esistono già da tempo e le fissa il Piano parcheggi, approvato dalla Regione nel 2014. All’interno del porticciolo turistico di Torregrande la sosta veicolare è consentita solamente ai diportisti titolari di contratto di ormeggio e rimessaggio all’aperto, ai pescatori con contratto per servizi generali di pesca e operatori interni autorizzati dal Demanio. Lo scorso fine settimana, però, complice qualche presenza turistica in più, molti utenti all’arrivo hanno trovato il piazzale già completamente occupato. Da qui la decisione di abbassare la sbarra e far passare solo gli utenti muniti di tessera.

La scelta

«Il maggiore afflusso, soprattutto di visitatori e ospiti, ha evidenziato la limitatezza dei parcheggi per gli utenti e costretto parte di essi a dovere fare sostare la propria auto all’esterno dell’area portuale» si legge nella comunicazione inviata ai diportisti da Marine Oristanesi, la società che gestisce l’infrastruttura. Immediato è arrivato il giro di vite. «Al fine di poter garantire agli utenti l’accesso in auto al porto e la possibilità di parcheggio al suo interno - si legge nella nota firmata dal presidente Gianni Salis - dal prossimo weekend e per tutto il mese di agosto, la sbarra di accesso adiacente al cancello d’ingresso sarà operativa». Dalle 22 di venerdì scorso e fino alle 6 di domattina «gli utenti, e solo questi - viene precisato - potranno accedere in auto all’area portuale solo con la scheda magnetica abbinata al proprio contratto». Gli altri, fuori dal piazzale.

La polemica

Non tutti, però, hanno gradito la sorpresa e per “calmare le acque”, ieri mattina al porticciolo è dovuta intervenire una pattuglia della polizia municipale. Al coro di proteste si unisce anche la consigliera di Oristano Più, Francesca Marchi. «Così facendo rischiamo di perdere una buona fetta di pubblico: da chi viene fin qui per mangiare un gelato o bere un aperitivo a chi ha intenzione di affittare un gommone per un’uscita in mare e trovandosi di fronte l’ingresso sbarrato inserisce la retromarcia e se ne va». L’esponente di minoranza sostiene, inoltre, che riempire lo spazio esterno all’area portuale potrebbe creare qualche disagio anche ai mezzi pubblici che in quell’area effettuano manovra. Per particolari esigenze, ricorda Marine Oristanesi (che invita gli aventi diritto ad esporre in evidenza sul parabrezza l’apposito contrassegno abbinato al contratto) «il personale di banchina è sempre a disposizione». La sbarra, nel frattempo, resta giù.

RIPRODUZIONE RISERVATA