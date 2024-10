Porticciolo, grandi manovre per il cantiere 

La notizia è ancora ufficiosa, motivo per cui il presidente di Marine oristanesi, Gianni Salis, sceglie il condizionale: «A giorni la ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto dovrebbe finalmente presentare il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del porticciolo turistico di Torregrande». Non è che uno dei tasselli mancanti, visto che poi il Comune dovrà convocare la conferenza di servizi (che richiederà circa un mese) e poi il documento dovrà ottenere il via libera della Giunta. «Ottimisticamente parlando, il cantiere dovrebbe aprire verso metà gennaio - spiega Salis - anche se il cronoprogramma è un’incognita e questo rende difficile organizzare gli spazi».

Qualche movimento negli ultimi giorni c’è stato tra le banchine che accolgono dipartisti e pescatori. «Abbiamo iniziato a sgomberare gli ormeggi dei natanti sprovvisti di contratto - spiega il presidente della società di gestione del porticciolo - le prime due sono già state messe a terra, nei prossimi giorni si provvederà con le restanti otto». Fuori dall’acqua, dovranno pagare una tariffa giornaliera di circa 15 euro, in base alle dimensioni. Il preavviso ai proprietari che non avevano voluto sottoscrivere il contratto all’inizio dell’anno era arrivato qualche settimana fa, dopo che a giugno era stata proposta una transizione, senza tuttavia arrivare ad una soluzione. ( m. g. )

