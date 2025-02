Porticciolo, fari puntati sulla gestione  

Riflettori ancora puntati sul porticciolo turistico di Torregrande. Stavolta, però, non è l’imminente intervento di riqualificazione ad accendere il dibattito. I consiglieri di minoranza, prima firmataria la capogruppo di Alternativa sarda e democratica Maria Obinu, in un’interrogazione urgente all’assessore, Luca Faedda, chiedono lumi sulla concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura.

«Un tema di grande importanza per il territorio e per lo sviluppo economico e turistico della zona - premettono nel documento - che potrebbe influire sul futuro». Gli esponenti di opposizione chiedono intanto di conoscere quale sia la data di scadenza dell’attuale concessione, affidata alla società Marine oristanesi, se la Regione abbia previsto una proroga ed eventualmente con quali motivazioni e per quanto tempo.

Altro quesito posto da Maria Obinu, Umberto Marcoli, Giuseppe Obinu, Francesco Federico, Carla Delle Volpe, Francesca Marchi, Massimiliano Daga e Speranza Perra, è se sia stato previsto un bando pubblico per l’affidamento della concessione per i prossimi anni e quale sia stato il processo per la pubblicazione. Nel caso in cui la gara sia stata pubblicata, si chiede «in che modo la Regione abbia garantito la trasparenza e la partecipazione». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA